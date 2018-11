Stupinigi, Natale è reale si regala un periodo di magia alla Palazzina di Caccia

Mille iniziative, eventi e curiosità natalizie animeranno per il terzo anno, la magica kermesse Natale è reale nella incantevole Palazzina di Caccia a Stupinigi, Nichelino . Cultura, divertimento, gusto, eccellenze artigiane, spettacolo e solidarietà, sono gli ingredienti di un Vero e Reale Natale, conditi da un ricchissimo cartellone di eventi, in un’atmosfera natalizia che farà sognare grandi e bambini ogni giorno per tre settimane. Un Tour magico che accoglierà anche tanti bambini in gita scolastica per apprendere e divertirsi . Natale è Reale ha lanciato anche un Concorso social Illustra il tuo Natale che lo scorso anno ha avuto migliaia di followers e 3 classi vincitrici, quest’anno bellissimi sono i premi che gli sponsor hanno scelto per loro perché realizzino un lavoro natalizio di classe veramente originale.

Niente paura per chi non ha potuto scrivere la sua letterina perché gli elfi dell’ufficio postale sono pronti ad aiutarvi nelle scuderie reali, dove sarete sorpresi anche dalle renne a dimensioni naturali, che nelle mangiatoie, vi affascineranno ognuna con la propria leggenda. Imponente sarà il Villaggio degli elfi in cui i bambini diventeranno elfi protagonisti nel curioso laboratorio della creatività, per realizzare originali ed ecologici lavoretti natalizi . Nello Spazio Fantasia i più piccoli si cimenteranno attori principali della storia teatralizzata di Babbo Natale e si divertiranno con elfi intrattenitori, trucca bimbi e tante altre sorprese e omaggi.

Da non perdere gli emozionanti ed spettacoli delle compagnie professioniste Show Me e Circo Famiglia Group che nel salone dei Camini della Residenza, ovvero nel Teatro del Natale, vi entusiasmeranno con un bellissimo Musical e Commedia teatrale circense. Due storie inedite e ambientate nella Palazzina: Millo l’elfo prescelto per salvare il Natale e la bimba sfortunata che ritrova la felicità in un grande Circo.

Nella suggestiva atmosfera tra luci, profumi e decori, street circus performance, i visitatori potranno andare a caccia di originali idee regalo nel meraviglioso mercatino al coperto, unico in Piemonte per eccellenze artigiane e culinarie piemontesi e provenienti dal resto d’Italia, tutto al coperto e riscaldato, così come potranno farsi deliziare dal sapore delle tradizioni e dalle prelibatezze natalizie di Mole Catering, presso il ristorante, la grande Corte del gusto, tra bruch sfiziosi, pranzi e cene di auguri di natale con live music .

Nell’idea di poter trascorrere una allegra e interessante giornata natalizia, tappa importante del magico tour sarà la visita nel Museo della Residenza reale dove il sogno diventa realtà in una cornice architettonica unica, patrimonio dell’Unesco e tra i pochi musei dog friendly. Quest’anno la Palazzina di Caccia spenderà ulteriormente di luce natalizia grazie alla presenza di una originale installazione artistica in ferro del presepe realizzato da MecArte. Natale è Reale e i suoi espositori hanno pensato a tutti i bambini ed ecco gli omaggi per i più fortunati:14 portachiavi natalizi by Magicabula, un’opera d’arte di cioccolato offerta da Le magie del cioccolato, Cesto di carta intrecciata di Montesano Pietro, Quadro di pietre di Valter Tirello, Regalo Liquomar , Rifugio per animali "Casa del Cane Vagabondo" , "Gnomi dalla Valle Po" dello scultore del Legno Centanni , Saponetta profumata con una peonia di carta crespa di Cochis Anna Maria , Sciarpa collana che intendo mettere in regalo di Bruna & C. Bijoux , 3 LIBRI MEDIARES SU STUPINIGI per bambini, 6 Magliette dell’ Associazione Bip Bip Onlus, 4 LIBRI PICCOLI GUSTI con Lorenzo Branchetti by Natale è Reale