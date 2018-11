"Foietta vittima del bullismo a 5 Stelle. Intanto Torino muore affogata dai no della Appendino"

“Paolo Foietta è l’ennesima vittima eccellente del bullismo 5stelle. Chi è competente in questa epoca si scontrerà sempre con il muro dell’omertà ideologica fino a quando i vari Di Maio, Toninelli saranno in circolazione. E intanto mentre c’è chi gioca in politica, Torino affoga nei mare di no del sindaco Appendino e della sua Giunta”. Ad affermarlo il deputato torinese di Forza Italia Roberto Rosso, componente della Commissione Trasporti a Montecitorio, a margine della conferenza stampa organizzata dal Gruppo presso la Camera dei Deputati.