Uncem: "Da oggi potenziamo il lavoro della Regione con le unioni montane"

"Uncem crede fortemente, assieme alla Regione Piemonte, nel percorso intrapreso sul fronte turistico per aumentare arrivi, presenze, progetti investimenti, spesa giornaliera per dare forza a un comparto decisivo per la nostra regione".

Lo afferma Lido Riba, Presidente Uncem Piemonte. "Come evidenziato stamani nell'evento finale degli Stati generali del turismo al Teatro Regio dall'Assessore Parigi e dal Direttore Casagrande, cresce nei territori l'outdoor, grazie a un'offerta ricca e diversificata, attraverso il quale il Piemonte, e in particolare le aree montane appenniniche e alpine, può fare leva sulla sua capacità di soddisfare una vera esigenza di autenticità, posizionandosi come destinazione slow e adatta a chi cerca esperienze da vivere all'aria aperta".

L'outdoor si incrocia con enogastronomia, cultura e sport, come dimostrano anche i progetti Interreg Alcotra Pitem Mito (sull'outdoor) e i progetti territoriali sempre Alcotra che toccano Cuneese e Torinese. "Sono in partenza e Uncem farà la sua parte assieme alle Unioni montane di Comuni", sottolinea Riba.

Uncem ha chiesto negli ultimi anni alla Regione e allo Stato di aumentare gli investimenti pubblici, sugli assi green e white. I risultati sono positivi. Oltre ai fondi rotativi per le imprese, Uncem accoglie con favore il "Fondo di garanzia per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani" (previsto dalla legge 18/2017 dotato di 5 milioni di euro, che andranno incrementati: prevede la facilitazione per l’accesso al credito delle imprese appartenenti ai territori nei quali sono stati attivati accordi di programma per investimenti. È complementare rispetto al "Contributo in conto capitale per imprese attive nei servizi turistico culturali, in particolare servizi per il cicloturismo" dotato di 2 milioni di euro.

"Bici e e-bike, a pedalata assistita - evidenzia Riba - stanno dando slancio al turismo sui territori. Mountain bike e bici su strada permettono una fruizione della montagna vera, adatta a tutti. Se aggiungo a questo il prezioso, straordinario lavoro che i territori stanno facendo sulle grandi corse a tappe come Giro d'Italia e Tour de France, dico che questo è assieme agli sport del ghiaccio e della neve l'asse vincente. Migliaia di persone scelgono il Piemonte per provare le grandi salite delle corse, come Colle delle Finestre, Fauniera, Colle dell'Agnello e tante altre. Le tappe in Piemonte del Giro 2019 garantiranno straordinarie emozioni grazie alle nostre vette da scalare".

Fondamentale agire, con gli Enti locali, per indurre a un aumento della spesa pro-capite giornaliera dei turisti che arrivano, aumentando le notti e il tempo di soggiorno. Spendere bene sul territorio salva esercizi commerciali, preserva i paesi dalla desertificazione commerciale, previene l'abbandono.



Uncem rileva come positivi gli investimenti regionali nelle aree montane per riqualificazione stazioni sciistiche (24,5 milioni di euro) per la realizzazione di interventi infrastrutturali nelle stazioni sciistiche, attraverso la sottoscrizione di accordi di programma tra la Regione e gli Enti locali (Comuni o Unioni montane), per la valorizzazione del turismo montano sia invernale che estivo. E sono positivi anche gli investimenti sui beni di proprietà dei Comuni destinati al miglioramento dell’offerta turistica (altri 21 milioni di euro) per la realizzazione di investimenti in ambito turistico culturale, attraverso la riqualificazione di siti ed edifici e la loro valorizzazione in ambito turistico.

"Le risorse ci sono - spiega ancora Lido Riba - Chiederemo alla Regione di trovarne altre, ad esempio per finanziare la legge 4, ma prima di tutto abbiamo bisogno di progetti integrati e idee in ciascun distretto montano. Devono farlo le Unioni montane con la Regione, anche più Unioni insieme. La strada è quella giusta e i numeri lo dimostrano. Rafforziamo la collaborazione tra Enti pubblici e imprese del turismo, per favorire negli operatori privati nuovi stimoli, maggior fatturato, incremento di presenze".