Da Rivoli e Pinerolo verso il Mauriziano: anche i sindacati dicono no alla riorganizzazione dei laboratori analisi

Anche i sindacati prendono la parola sul fronte della riorganizzazione della rete dei Laboratori analisi. In particolare, a essere sotto la lente di ingrandimento in questo periodo sono le modifiche che interesseranno i presidi sanitari della Asl To3, con particolare riferimento a quello che da Rivoli e Pinerolo sarà spostato - in termini di prestazioni e servizio - al Mauriziano di Torino, individuato come hub centrale.

Ma questo, oltre a le inevitabili conseguenze che si potrebbero verificare sui pazienti, sta sollevano anche timori e perplessità tra coloro che in queste strutture ci lavorano, anche se più volte la stessa AslTo3 ha espresso pubblicamente le sue rassicurazioni, sia in termini di prestazioni che di occupazione.

"In relazione al riaprirsi del dibattito sulla riorganizzazione della rete dei Laboratori Analisi e in attesa della prossima audizione in IV commissione della RSU dell'ASL TO 3 - - recita una nota congiunta di Uil Fpl AslTo3, Uil Flp Aou San Luigi e segreteria Uil Flp Torino e Piemonte - esprimiamo la completa condivisione delle criticità individuate dalle organizzazioni sindacali e da molti esponenti politici, locali e regionali, sia dell'opposizione sia della maggioranza". "Nel merito - proseguono i rappresentanti dei lavoratori - esprimiamo i medesimi dubbi su una riorganizzazione che comporta un aumento dei costi a causa della creazione di una nuova logistica e dell’implementazione e della messa in rete dei sistemi informatici. Riteniamo, inoltre, che sia utile, ai fini di una completa valutazione, considerare gli investimenti già effettuati, nel corso di questi ultimi anni, in strutture, tecnologie e risorse umane presso Rivoli /Pinerolo ed al San Luigi".