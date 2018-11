La risposta delle 'madamin' alle donne No Tav: "Questo invito è un'apertura figlia della piazza del 10 novembre"

E' giunta nella serata di oggi, giovedì 29 novembre, la risposta delle 'madamin' all'invito fatto dalle donne No Tav in vista della manifestazione in programma a Torino per il prossimo 8 dicembre.

Questa la lettera scritta dalle signore che erano state tra le promotrici dell'evento andato in scena lo scorso 10 novembre in piazza Castello: "Se si vuole davvero un confronto, bisogna trovare un contesto appropriato. Ci pare che il movimento No Tav in tutti questi anni non sia stato così disponibile a confrontarsi con chi la pensava diversamente. Bene, questa apertura al dibattito è un risultato della piazza del 10 novembre. Invitiamo noi le donne No Tav a un confronto vero, in cui poter presentare e discutere con equilibrio e serenità le nostre e le loro tesi in un pubblico dibattito".

Poi le 'madamin' fanno gli "auguri per la manifestazione dell’8 dicembre. Al sindaco di San Didero invieremo il nostro Manifesto dei Sì per il rilancio di Torino e del Piemonte. Vedrà che i problemi sono molti, collegati fra loro e riguardano il lavoro di ce l’ha, di chi l’ha perso e dei giovani che lo cercano, soprattutto in una grande area urbana industriale da tempo in sofferenza".

"Più che donne Sì Tav, siamo un movimento di donne e uomini che si riconosce nella piattaforma “Sì, Torino va avanti”, con decine di migliaia di adesioni di cittadini, categorie produttive, professionali, sindacati, docenti universitari, studenti", conclude la missiva.