"I Villani", il film di Daniele De Michele al Cinema Esedra di Torino

Lunedì 3 dicembre alle 21,15 al Cinema Esedra, via Bagetti 30, Distretto Cinema organizza la presentazione del film " I Villani ", regia di Daniele De Michele, prodotto da Malìa con Rai Cinema. Dopo il successo ottenuto alla 15ª edizione delle Giornate degli Autori alla 75° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Daniele De Michele presenta il suo documentario a Torino. Ambasciatore del cibo italiano nel mondo, De Michele, conosciuto come «Donpasta», ha prima portato “I Villani” al Seattle Film Festival il 9 novembre e all'Ambasciata di Washington il 12 novembre (Istituto Italiano di Cultura, Giornata di apertura della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo). Il 9 dicembre sarà invece alla 14ª edizione de “Les Rencontres du Cinéma Italien” a Tolosa.

Si parte da un concetto: la cucina popolare italiana, amata e imitata in tutto il mondo, sta morendo. Ma in tanti provano a salvarla. Il film racconta l’incontro con quattro personaggi sparsi in ogni angolo d’Italia, uomini e donne, del Nord e del Sud, che nel loro lavoro quotidiano resistono a un modello gastronomico e culturale uguale in tutto il mondo.