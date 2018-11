Tomba è "la Bomba" anche davanti ai bambini delle elementari di Torino: "Sapete chi sono? Avete visto su Google?"

"Era il 29 novembre del 1987, erano piccoli anche i vostri genitori, e io ero qui vicino, a Sestriere. Vinsi la mia seconda gara in coppa del mondo e chiamai mia mamma al telefono, ma non con il telefonino, con quello fisso. E piansi". Alberto Tomba, di fronte alla platea di bambini del Centro sportivo 2D del Lingotto che lo aspettano e lo ascoltano in ragionevole silenzio, è un fiume in piena.