Ascensore troppo piccolo per far entrare la carrozzina all'Asl di Nichelino: lo sfogo di un padre (FOTO)

E' il racconto di una situazione che, chi è diventato padre, forse ha già vissuto, ma non per questo è meno grave. Cristiano Tassinari ci ha scritto una lunga lettera in cui denuncia le difficoltà di poter accedere agli ambulatori dell'Asl di Nichelino, perché l'ascensore è troppo piccolo e il passeggino del suo piccolo resta incastrato. Questo lo sfogo del genitore, che racconta la sua piccola odissea: "Da quando sono diventato papà, poco più di sei mesi fa, sono diventato anche un assiduo frequentatore degli ambulatori pediatrici. Per tre volte - il numero dei vaccini a cui si è finora sottoposto mio figlio Santiago - abbiamo ricevuto l'appuntamento dall'Asl TO5 distretto di Nichelino, presso la sede decentrata delle vaccinazioni, situata nel ben conosciuto edificio anonimo (nel senso che non c'è neppure un'insegna con scritto Asl) di via San Francesco d'Assisi 35".

"Per accedere agli ambulatori delle vaccinazioni bisogna salire al primo piano, con una rampetta di scale (venti gradini) oppure con un ascensore, il mezzo sicuramente più comodo, se si deve portare un bimbo di pochi mesi dentro la carrozzina o il passeggino. Ma quando mia moglie ed io siamo arrivati all'ingresso dell'ascensore, sorpresa (spiacevole): l'ascensore è dotato di un'entrata talmente stretta e microscopica (l'ho misurata: 57 centimetri!) - l'ingegnere che lo ha progettato doveva essere magro come un'acciuga - che la carrozzina non ci entra proprio. E noi abbiamo una normalissima carrozzina made in Italy di normalissime dimensioni, tanto per intenderci".

"Dopo aver sacramentato il giusto, siamo passati ai fatti: mia moglie ha preso in braccio il bimbo che dormiva, il pupo si è ovviamente svegliato e ha cominciato a piangere e ad urlare come un novello Pavarotti, mia moglie lo ha preso in braccio e, con lui, è entrata - di misura - dentro all'ascensore. Io, intanto, ho piegato e richiuso la carrozzina (di questi tempi, mica la vorrete lasciare incustodita al piano terra mentre voi siete al piano di sopra?), vi ho infilato in mezzo le borse con tutti i documenti, gli esami e i fogli volanti necessari per le vaccinazioni e, carico come un mulo, sono salito al primo piano".

"Faticosamente, ma ce l'ho fatta. Comodo, però! Pensate cosa può accadere ad una persona con disabilità (magari un papà o una mamma) seduta su una sedia a rotelle...", prosegue Cristiano. "Pensate poi se aveste bisogno di andare al secondo piano, al Servizio Salute Mentale (i gradini diventano quaranta) o al terzo piano, Igiene-Alimenti-Nutrizione (i gradini salgono a sessanta)..."

Il "giochino delle scale"

"Ma dev'essere fatto a posto, questo gioco delle scale: visto che, curiosamente e simpaticamente, sotto ogni gradino c'è una scritta adesiva che ci ricorda quante kilo-calorie stiamo bruciando se: spazziamo, facciamo il bucato e cuciniamo un pranzo completo (50 kcal. bruciate ogni mezzora), se spolveriamo (75 kcal.), se lavoriamo seduti in ufficio (45 kcal.), se laviamo i piatti (35 kcal.) o persino se cantiamo (30 kcal.) o dormiamo (32 kcal.) e via discorrendo. Molto salutista, come statistica, peraltro nel posto giusto, in un'Asl. Ma non c'è scritto quando si consuma facendo 60 gradini...".