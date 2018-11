Il Porta a porta arriva in borgo Filadelfia, ma per ora resta fuori.. dalla porta

La Rivoluzione del porta a porta avanza anche in Borgo Filadelfia. Ma diciamo che certi meccanismi sono ancora da oliare.

In queste settimane, infatti, complice anche il passaggio di alcuni incaricati (questi sì, porta a porta, campanello per campanello) per spiegare meccanismi e novità, le vie della zona a Sud dello stadio Comunale stanno preparandosi all'arrivo della nuova differenziata, che sostituirà i bidoni "di strada" per effettuare il meccanismo di smistamento e raccolta casa per casa.

Questo comporta la consegna dei nuovi mini bidoni (per carta, umido, plastica e indifferenziato) in ciascun cortile. Ma basta girare per le strade per verificare che qualcosa ancora non è al suo posto. Se in alcuni casi infatti tutto fila liscio e i condomini hanno già cominciato a buttare la spazzatura nei contenitori "personali", in altri numeri civici i bidoni non hanno varcato la soglia. E sono rimasti in strada, ognuno con il suo numero civico di appartenenza scritto con pennarello indelebile sul fusto.

A parte l'effetto involontariamente comico di vedere quasi una "guerra tra bande" con i nuovi differenzianti che osservano sprezzanti i vecchi bidoni dall'altra parte della strada, è evidente che questo comporta disagi sia per i pedoni (alcuni bidoncini sono accatastati sul marciapiede) sia per gli automobilisti, visto che alcuni erano stati lasciati nei posti per il parcheggio libero.

Un primo rimedio "popolare" è stato adottato con il concerto di Claudio Baglioni al Pala Alpitour: in carenza di stalli, la gente ha spostato di peso i bidoncini del porta a porta sui marciapiedi. E lì sono rimasti. In attesa che qualcuno di buon cuore e buona volontà li faccia finalmente entrare nei cortili.