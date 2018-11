Macchine da caffè a Cialde e Capsule, quali le differenze, vantaggi e svantaggi

Le macchine da caffè a cialde e capsule sono attualmente sempre più in uso, nel tempo infatti vista la loro praticità hanno affiancato egregiamente la classica moka. Queste macchine sono funzionali perché consentono di utilizzare un quantitativo limitato di caffè anche per poter ricavare un solo caffè alla volta, senza sprechi. Vi sono tantissime macchine per la produzione e molti si chiedono quali siano le differenze tra capsule e cialde e quali preferire se si vuole acquistare un prodotto per un ottimo espresso.



Capsule e cialde, quali sono le differenze



Come è noto a tutti, capsule e cialde hanno una struttura anche estetica differente. Le capsule sono cilindriche e sono in plastica e alluminio mentre le cialde sono piatte e sono confezionate in un involucro di carta che consente, grazie alla produzione, di preservare l’aroma del caffè. Nelle due c’è una differenza anche in termini di quantità, le capsule hanno quantità di caffè all’interno che è di circa 5/7 grammi mentre le cialde hanno sempre 7 grammi di caffè.



Vantaggi e svantaggi di cialde e capsule: quale conviene acquistare?



Se si vuole fare una differenza in termini di gusto, non è possibile perché il caffè e il suo aroma è qualcosa di molto soggettivo quindi qualcuno può preferire l’una e qualcuno l’altra. Non c’è un gusto migliore, ma ci sono delle caratteristiche oggettive dell’una e dell’altra che potranno farti propendere per acquistare una macchinetta piuttosto che un’altra.



In media è possibile fare una diversificazione sull’utilizzo delle cialde e delle capsule nei vari macchinari. Le cialde in commercio sono esteticamente tutte uguali, purché rispettino il formato standard universale, e sono quindi utilizzabili su tutte le macchine del caffè. Le capsule invece hanno una diversificazione più complessa perché esistono moltissimi tipi di cialde, anche in materiali diversi, e quindi prima di acquistare una cialda di una marca differente bisogna essere certi della sua compatibilità.



Quindi, complessivamente possiamo dire che le cialde sono più versatili, consentono facilmente di provare diverse misceli senza problemi e possiamo addirittura sostituirle con caffè macinato al momento. Il sistema della macchina per il caffè capsule dal canto suo è più articolato, talvolta vincolante ma è bene sapere che in commercio esistono anche delle capsule vuote che è possibile riempire al momento con il proprio caffè macinato preferito. Inoltre le capsule hanno dalla loro sicuramente una facilità di utilizzo e una conservazione del caffè ottimale.



Un'altra differenza potrebbe essere legata al prezzo, ma anche in questo caso dipendete tutto dal marchio e dalla tipologia di macchinario che vuoi acquistare. Ci sono macchinette semplici che servono esclusivamente per l'espresso, poi ci sono quelle più elaborate che permettono di fare anche il cappuccino e altre bevande a base di caffè e poi ci sono quelle che consentono di fare anche latte macchiato, tè ecc e sono chiaramente più costose e anche complesse nell'utilizzo. Soprattutto se si acquista per la prima volta una macchinetta di questo tipo, l'ottimale è sceglierne una che sia di facile utilizzo, senza troppe funzioni o eccessivamente complessa.



La cosa migliore per acquistare un prodotto è stabile il proprio budget, visionare per quella fascia di prezzo le macchinette a capsule e cialde che sono disponibili nei vari store, effettuare una cernita in base a delle caratteristiche predominanti di una e dell'altra specie e decidere infine la macchinetta che pensi possa fare al caso tuo. Valuta attentamente i vantaggi e svantaggi di ogni tipo che ti abbiamo elencato e scegli quella che rispecchia maggiormente le tue esigenze quotidiane.