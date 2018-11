Festa dell’Acrobatica a Torino “Una domenica a testa in giù”

Domenica 2 dicembre 2018 è in programma la seconda Festa dell’Acrobatica “Una domenica a testa in giù” della stagione 2018-2019, con apertura straordinaria della Reale Società Ginnastica di Torino e della sua FLIC Scuola di Circo per un pomeriggio di festa, sport e cultura in via Magenta 11 ad ingresso gratuito dedicato a Torino.

Appuntamenti che stanno accogliendo decine di persone che desiderano divertirsi cimentandosi in acrobatica e tecniche circensi, con molti istruttori disponibili a far praticare acrobatica a terra, a coppie e di gruppo, trampolino

elastico, discipline aeree circensi (tessuti, cerchio, corda, trapezio, trapezio ballant), verticali, roue Cyr e palo cinese.

 Dalle ore 16 alle ore 19 sono in programma le attività rivolte ad adulti e ragazzi dai 16 anni di età.

 Dalle ore 19 alle ore 20 è in programma “Palco Aperto”, esibizioni rivolte ad un pubblico di tutte le età con

esibizioni di circo contemporaneo che si concluderanno con un momento conviviale di condivisione e dialogo.

Le prossime Feste dell’Acrobatica si svolgeranno nei giorni 13 gennaio, 10 e 24 febbraio, 10 e 31 marzo e 12 maggio 2019.

Durante le Feste dell’Acrobatica è possibile scoprire da vicino la Reale Società Ginnastica, visitando anche la mostra storica, la sala dei trofei e tutta la storica palazzina di 2500 mq situata nel centro di Torino che recentemente si è rinnovata il look con nuove decorazioni e pannellature riportanti bellissime immagini artistiche sulla sua storia e sulle sue attività, risaltate all’esterno da una apposita illuminazione notturna.

La Reale Società Ginnastica di Torino è la società sportiva più antica d’Italia ed è una realtà che ha sempre saputo rinnovarsi senza perdere di vista la propria storia, come quando ha creato nel 2002 la FLIC Scuola di Circo facendola

diventare in pochi anni una delle scuole del settore più rinomate d’Europa.

Recentemente la FLIC ha ottenuto il miglior punteggio in assoluto da parte del Mibac tra i progetti di formazione circense presentati per l’assegnazione del FUS ed ha vinto il bando “Artisti nei territori” per le residenze artistiche

promosse da Regione Piemonte.

In questa stagione gli allievi FLIC sono 81, hanno età comprese tra i 18 e i 31 anni e provengono per il 65% dall’estero, di cui più della metà da paesi extra-europei. Compresa l’Italia, con ragazzi di diverse regioni, gli allievi giungono da 22 diverse nazioni: Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Cile, Canada, Colombia, Danimarca, Ecuador, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Israele, Italia, Lituania, Messico, Serbia, Spagna, Svizzera, Uruguay e USA.