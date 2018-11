Piero Angela è il "Torinese dell'anno" per la Camera di commercio

Domenica 2 dicembre, alle ore 9.30, all’Auditorium RAI, la Camera di commercio di Torino riunirà 158 lavoratori e imprenditori di Torino e provincia insigniti del Premio “Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico” e 110 ragazzi “Diplomati eccellenti tecnici e professionali”. Protagonista della mattinata, insieme ai premiati, il dottor Piero Angela, scelto dal Presidente Vincenzo Ilotte e dalla Giunta camerale come “Torinese dell’anno 2017”.

“Per aver rappresentato lo stile torinese dell’impegno e della passione per il lavoro, coltivando in generazioni di italiani e non solo l’interesse per la ricerca e per le scoperte dell’uomo, attraverso un linguaggio accurato ma comprensibile e soluzioni innovative di comunicazione che hanno rivoluzionato il mondo della divulgazione scientifica, sempre valorizzando a livello nazionale e internazionale i successi di ricercatori, pionieri, imprese e di quanti quotidianamente si impegnano per il progresso della società”.

Con questa motivazione la Giunta della Camera di commercio di Torino ha voluto premiare Piero Angela con il riconoscimento dedicato a chi, torinese di nascita o di adozione, ha offerto un contributo speciale nel proprio settore di attività, economia, arte, scienza o sociale.

“Una delle caratteristiche di Piero Angela che più mi ha colpito è la sua avversione alla superficialità che spesso pervade tutti nel mondo mediatico “liquido” in cui viviamo- commenta Vincenzo Ilotte, Presidente della Camera di commercio di Torino – Piero Angela ha la sensibilità di studiare ogni cosa e poi, in modo semplice ed emozionante per tutti, di trasmetterle, anche a chi lo guarda in televisione o lo legge in un libro: dalle leggi fisiche a quelle neurologiche, dai dinosauri al corpo umano”.

Piero Angela, scrittore, giornalista, pioniere in TV con la Rai, noto al grande pubblico soprattutto per la sua attività di divulgazione scientifica, compie fra pochi giorni 90 anni. Nella sua lunga ed eclettica carriera Piero Angela ha contribuito a incrementare la cultura e la conoscenza di intere generazioni di italiani. Attraverso la televisione, ha interpretato nel miglior modo il ruolo educativo di questo mezzo con la realizzazione e la conduzione di programmi culturali di qualità che hanno affrontato argomenti scientifici con competenza e senza mai cedere alla semplificazione. La sua figura e il suo impegno rappresentano al meglio il nostro territorio, dove ricerca scientifica e applicazioni tecnologiche hanno tradizionali radici e impiego non solo in campo industriale.

Il “Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico”, giunto alla 66ª edizione, è il riconoscimento che la Camera di commercio darà a 106 lavoratori dipendenti ancora in servizio, 3 lavoratori dipendenti pensionati, 38 imprenditori, 8 imprenditori eredi del fondatore e 3 lavoratori dipendenti poi imprenditori. Il Premio è dedicato a chi ha svolto almeno trentacinque anni (o, a discrezione dell’ente, anche 34) di servizio presso una stessa azienda e 35 o 49 di attività imprenditoriale in proprio o come erede.