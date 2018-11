Tredicesimo Trolley Festival in piazza Castello: la festa dei tram storici dall’Italia e dalla Germania

Quest'anno la festa dei tram storici sarà internazionale! Il Trolley Festival, organizzato dall'Atts (Associazione Torinese Tram Storici) per domenica 2 dicembre in piazza Castello (dalle 10 alle 18) ospiterà infatti vetture non solo italiane ma anche tedesche.

Per la tredicesima edizione della manifestazione sarà presentato per la prima volta un tram proveniente dall'estero: il rimorchio 3404 che ha viaggiato per molti anni sulla rete di Monaco di Baviera. Inoltre avremo quattro tram che porteranno turisti e torinesi in giro per il centro cittadino. Si viaggerà sulle motrici torinesi 502, 3104, sulla romana 312 (il tram di Cinecittà) e sulla triestina 447 (che ha viaggiato a lungo anche a Roma) costruite tra il 1924 e il 1949. L’accesso è gratuito, con possibilità di lasciare offerte totalmente utilizzate per il restauro dei tram storici.