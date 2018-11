I commenti della politica al piano annunciato da Fca

Con sfumature diverse ma tutti positivi i commenti del mondo della politica al piano annunciato ieri da Fca, che segnerà anche il rilancio degli stabilimenti torinesi.

Paolo Furia, candidato segretario regionale del Partito Democratico, si è espresso così: "Esprimo soddisfazione per il piano industriale di FCA, che prevede di sviluppare la 500 elettrica a Mirafiori, nell'ambito di un investimento completo di 5 miliardi di euro in Italia. Questo investimento ha due conseguenze fondamentali. La prima è sull'occupazione. L'obiettivo annunciato da FCA è infatti la piena occupazione , anche se sarà da capire se può bastare l'investimento sull'elettrico per garantirla. L'altro è sulla trasformazione economica e ambientale della nostra industria. Una trasformazione che va incoraggiata sotto il profilo dei consumi, oltre che delle produzioni".

"Ecco perché, accanto ai fondamentali interventi di promozione della ricerca che attraverso i fondi europei anche la Regione ha messo in campo per favorire questo tipo di investimento, sarà necessario prevedere in prospettiva misure che incentivino l'acquisto anche a uso privato, e non solo commerciale, delle nuove automobili".