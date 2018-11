La riunione odierna della Giunta regionale

Criteri per assegnare il nuovo “Bonus pendolari”, estensione della tariffazione puntuale dei rifiuti, sostegno ai ragazzi neomaggiorenni che vivono fuori della famiglia di origine per decisione dell’autorità giudiziaria, azioni contro lo spreco alimentare sono stati i principali argomenti esaminati questa mattina dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.

Nuovo Bonus pendolari. Come proposto dall’assessore Francesco Balocco, sono stati definiti i criteri per il riconoscimento del “Bonus pendolari” 2017 agli abbonati Trenitalia residenti in Piemonte, ammontante complessivamente a un milione di euro: nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019 sugli abbonamenti mensili verrà riconosciuto automaticamente uno sconto del 10% per le tratte regionali e per quelle sovraregionali con origine o destinazione Piemonte; per gli abbonamenti annuali lo sconto sarà del 5% e per ottenerlo occorrerà recarsi dal 1° gennaio al 28 febbraio nelle biglietterie Trenitalia esibendo l’abbonamento 2017.

Come per il 2016 è stata esclusa la zona “solo Formula” per l’elevatissimo numero di abbonamenti, che avrebbe reso irrisorio il rimborso, e per il fatto che la zona Formula è normalmente servita da più servizi ferroviari e stradali. Sono ricompresi nel rimborso invece gli abbonamenti Formula con zone e tratte (41/13/A) e Formula con zona PIN, sia pure con una percentuale di sconto inferiore (rispettivamente 3 e 5% sulle quattro mensilità).

La delibera rifinanzia inoltre con 860.000 euro la Carta Tutto Treno per il costo sostenuto nel 2017 e a titolo di anticipo per gli oneri di rilascio nel 2018, per un valore complessivo di 862.000 euro.

Tariffazione dei rifiuti. Definite, su iniziativa dell’assessore Alberto Valmaggia, le linee guida per la tariffazione puntuale dei rifiuti, ovvero il pagamento del servizio anche sulla base della quantità effettivamente prodotta e non solo per superficie occupata e componenti del nucleo familiare, considerata un’azione cardine per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle politiche regionali di settore.

Considerato che il passaggio a tariffa puntuale comporta una nuova visione dei ruoli di Comuni, Consorzi, soggetti gestori e utenze finali, con questa delibera la Regione valorizza e descrive le migliori esperienze finora attuate in Piemonte, in modo da indirizzare Consorzi e Comuni nelle decisioni da assumere e garantire un’uniformità di applicazione su tutto il territorio di un potente strumento con cui orientare una politica più efficace e maggiormente virtuosa nella gestione dei rifiuti. La tariffazione puntuale comporta infatti indubbi vantaggi ambientali e sociali, ma deve essere sempre associata ad una specifica strategia di comunicazione ed una attenta politica di gestione dei rifiuti che preveda e introduca tutti quegli strumenti che possono indirizzare ed accompagnare al meglio il cambiamento di abitudini che essa genera sulle famiglie e sulle attività commerciali.

Assistenza. La Regione Piemonte, su proposta dell’assessore Augusto Ferrari, aderisce alla sperimentazione proposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali riguardante interventi a favore dei ragazzi che, al compimento dei 18 anni, vivono fuori della famiglia di origine in seguito ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

La sperimentazione sarà attuata nella Città di Torino, alla quale sono assegnati 250.000 euro del finanziamento statale, e in un secondo ambito territoriale che sarà individuato sulla base del numero dei giovani in tali condizioni, al quale andranno gli altri 200.000 euro. Si caratterizza nella messa a disposizione degli interessati di una progettazione personalizzata triennale e di una “borsa per l’autonomia” di importo non superiore a 780 euro mensili, che, ad integrazione di altre forme di sostegno come il reddito di inclusione possano favorire l’avvio di una vita autonoma, la conclusione di un percorso scolastico/formativo. In questo percorso saranno seguiti da un tutore.

Azioni contro lo spreco alimentare. Un protocollo di collaborazione tra la Regione e i cinque Centri servizi per il volontariato piemontesi, proposto dall’assessore Augusto Ferrari, consentirà di attuare attività di sensibilizzazione, informazione e formazione sul contrasto allo spreco alimentare, la riduzione dei rifiuti, il valore sociale ed economico del recupero e del riutilizzo a fini solidali dei generi alimentari e non. Per l’esecuzione del protocollo vengono stanziati 200.000 euro.

La Giunta ha inoltre approvato:

- su proposta dell’assessora Monica Cerutti, l’accordo con il Consorzio Con.I.Sa Valle Susa per il finanziamento con 50.000 euro delle attività di accoglienza a sostegno dei numerosi minori stranieri non accompagnati presenti in tale territorio;

- su proposta dell’assessora Antonella Parigi, la designazione di Marziano Marzano, Riccardo Rossotto e Edoardo Tamagnone quali componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Camillo Cavour di Santena;

- su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, il parere favorevole al rilascio alla Sogin dell’autorizzazione alla modifica dell’impianto Eurex di Saluggia, subordinato al rispetto di precise condizioni e raccomandazioni e vincolato al recepimento della condizione che i fusti prodotti dal sistema di estrazione e in attesa del trasporto vengano stoccati in idoneo ambiente confinato e che la loro permanenza all’interno dei container IP-2, in idonea area protetta del sito, sia limitata ai tempi tecnici strettamente necessari alla predisposizione dei trasporti.