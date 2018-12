I giovani donatori di sangue della Fidas Piemonte in piazza contro l’Aids

Sabato 1° dicembre, in occasione della giornata mondiale contro l’Aids, il coordinamento regionale giovani dei donatori di sangue della Fidas insieme alla federata Adsp ha organizzato un evento in Piazza Castello per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le associazioni Anlaids, Arcobaleno e Lila, ha previsto la distribuzione di materiale informativo e di profilattici con il supporto di un medico a cui per tutta la giornata è stato possibile chiedere precisazioni riguardo alle malattie a trasmissione sessuale. Durante la giornata, sono stati distribuiti e fatti compilare oltre 120 questionari da parte dei giovani volontari della Fidas Piemonte e consegnati circa 100 profilattici. Dalle 9 alle 13 è stato inoltre possibile effettuare, grazie al personale sanitario presente e all’autoemoteca, gli esami di idoneità alla donazione di sangue. “L’evento che abbiamo organizzato per il 1° dicembre - spiega Elia Vazquez, coordinatore regionale dei giovani Fidas - è stato un ottimo esempio di lavoro di rete che ha visto la piena collaborazione fra associazione diverse unite dalla volontà comune di affrontare tematiche di grande importanza sociale. In nostro scopo, come associazione Fidas, è quello di promuovere la donazione di sangue come gesto anonimo, gratuito e responsabile ma questo non ci vieta di mettere in atto campagne di informazione sui rischi delle malattie a trasmissione sessuale, che possiedono ovvie implicazioni anche nel mondo della donazione di sangue soprattutto per quanto riguarda una corretta informazione sui comportamenti sessuali a rischio”. I rapporti sessuali non protetti anche nel 2017 si sono confermati la principale modalità di diffusione dell’infezione da HIV, per questo motivo il primo dicembre i giovani della Fidas Piemonte hanno consegnato gratuitamente profilattici e materiale informativo, oltre al supporto di medici professionisti per ogni chiarimento.