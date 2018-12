Torino Natale Magico, stasera l'accensione del grande albero alto 23 metri

Si inaugura oggi, sabato 1° dicembre, in piazza San Carlo, ‘Torino Natale Magico’, il ricco programma di iniziative che accompagnerà cittadini e turisti verso le festività di fine anno all’insegna degli incantesimi, sotto la guida del direttore artistico Walter Rolfo.

Un mese di eventi, spettacoli e animazioni per vivere il periodo delle feste in un clima di grande fermento culturale. Sarà piazza San Carlo, per la prima volta, a ospitare il luminoso Albero, il suggestivo Calendario dell’Avvento e gli spettacoli di magia, One Man Show. L’appuntamento per grandi e piccini è nel salotto della città alle ore 18 dove, dopo i saluti ufficiali, per riscaldare l’atmosfera Walter Rolfo con una ‘magia’ farà illuminare l’Albero di Natale.

Ed è proprio con l'accensione dell’Albero natalizio, alto 23 metri, a forma di cono, composto da rosoni in legno con lampade colorate all’interno di un telaio in acciaio e ferro, l'apertura della prima casella del Calendario dell’Avvento con la collaborazione dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Torino e lo straordinario One Man Show di Alberto Giorgi, uno dei più famosi illusionisti italiani nel mondo, protagonista per due anni del world tour dello spettacolo di Broadway The Illusionist, insieme alla sua assistente Laura, che prendono il via gli eventi dedicati alle festività.

PROGRAMMA PIAZZA SAN CARLO

- ore 18.00 Saluto del mago Walter Rolfo

- ore 18.05 Saluto della Sindaca Chiara Appendino e dell'Arcivescovo Cesare Nosiglia

- Ore 18.25 circa accensione Albero

ALBERO DI NATALE

Dall’1 dicembre all’Epifania piazza San Carlo ospiterà un Albero di Natale alto 23 metri, interamente composto di luci, che accenderà l’atmosfera delle feste, accompagnando grandi e piccini, cittadini e turisti, nei festeggiamenti più attesi dell’anno.

- ore 18.40 circa apertura casella

CALENDARIO DELL’AVVENTO

Il calendario è realizzato dal Teatro Regio di Torino, sulla base dei disegni di Lastrego&Testa che partono dai bozzetti dell’amato artista. Come da tradizione, sarà bello ritrovarsi ogni sera alle ore 18 in piazza San Carlo per contare tutti insieme i giorni che ci separano dal Natale e rinnovare, grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Torino con i loro mezzi curiosi e spettacolari, lo stupore per il fiabesco e colorato mondo nato dal genio creativo di Emanuele Luzzati.

- ore 18.50 circa spettacolo ONE MAN SHOW

Alberto Giorgi e Laura - "The Great Illusion”

Sarà piazza San Carlo a ospitare lo spettacolo di grandi illusioni che ha fatto il giro del mondo, record di incassi a Broadway. Uno show in perfetto stile steampunk, dove la magia incontra l’alchimia, creando una misteriosa ed evocativa atmosfera. Un’esperienza unica tra donne volanti, tagliate a pezzetti che poi magicamente riappaiono intere. Alberto Giorgi è uno dei più importanti maghi illusionisti del panorama internazionale, protagonista per due anni del world tour dello spettacolo di Broadway The Illusionist. Le sue invenzioni lo hanno portato a vincere premi di caratura internazionale, come il Mandrake d’or a Parigi e il trofeo Magic Stars di Montecarlo.

Insieme alla moglie Laura, con la quale si esibisce nel mondo, coniuga abilmente modernità e tradizione. Il loro numero steampunk è tra i più apprezzati e famosi d’Europa. Hanno fatto parte del cast di ‘The illusionists 1903’ famosissima produzione di illusionismo e record di incassi a Broadway. Nel 2015 sono stati protagonisti del cast del Campionato del Mondo di Magia FISMITALY2015 a Rimini, portato per la prima volta in Italia da Walter Rolfo, Presidente di Masters of Magic. La loro unicità gli ha fatto vincere ambiti premi del settore a livello mondiale come il prestigioso ‘Mandrake d’or’ a Parigi e il 2° Posto al Shanghai Magic Festival. Nel 2010 sono stati insigniti del ‘Trofeo Magic Stars’ nel Teatro Princesse Grace in occasione del 25° Montecarlo Magic Stars, su invito della Principessa Stéphanie di Monaco.

Nel 2018 hanno vinto il primo premio dell’Oracolo d'oro a Valladolid al teatro Calderon: uno dei più importanti riconoscimenti al mondo nel circuito dell'illusionismo. Oltre ai molti premi e passaggi televisivi nazionali e internazionali, il loro lavoro stilistico li porta a sviluppare un universo unico e magico costellato di macchine incredibili ispirate dalle più belle fantasticherie di Jules Verne e Herbert George Wells.