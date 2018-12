Nel weekend tempo stabile con sole su Torino e provincia, nebbie in pianura

Da oggi alta pressione che sale e che porta tempo stabile con sole e velature, ma anche nebbie spesse in pianura ad inizio settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi, sabato 1° dicembre

Una estesa alta pressione gradualmente si formerà sull’Italia, portando tempo stabile e inizialmente soleggiato domani. Poi si alterneranno nubi alte e nebbie in pianura, con possibilità di precipitazioni sui confini alpini nordoccidentali, per persistenza di correnti nordoccidentali in quota. Le temperature saranno per lo più stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi ma principalmente in quelli massimi che nella giornata di martedì 4 dicembre in alcune località potranno sfiorare i 17/18 °C in presenza di sole.

Anche in montagna le temperature saliranno di quasi 10 °C sopra le medie da lunedì, con rapida fusione della neve caduta in questi giorni e pericolo di valanghe ove il manto nevoso è molto spesso. I venti saranno per lo più assenti in pianura , favorendo l’accumulo di inquinanti. In quota sulle Alpi saranno invece presenti raffiche di Foehn.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino