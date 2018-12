Consigliera della Circoscrizione 5 sporge querela contro poliziotti:"Aggredita e minacciata solo per aver fatto una domanda"

La consigliera del M5S della Circoscrizione 5 Emanuela Furcolo ha scelto Facebook per denunciare “l’aggressione e le minacce da poliziotti in borghese solo per aver fatto una domanda.” L’episodio che l’ha spinta a presentare formale querela si sarebbe verificato mercoledì 21 novembre in via Brandizzo 4.

“Stavo andando –racconta nel video sui social - a fare le commissioni per la signora per cui lavoro. Mi trovavo in Barriera di Milano con mia mamma e stavamo andando verso via Montanaro, quando abbiamo sentito una signora che chiedeva aiuto e un sacco di voci concitate.” Furcolo decide dunque di andare sul posto da cui proveniva il trambusto, dove si è trovata davanti la scena di “una donna ammanettata, che i poliziotti cercavano di spingere nella macchina. Ho visto arrivare due minori, con il più grande che chiamava mamma. Ho chiesto dunque ad una persona se ci fossero i servizi sociali e se si fossero accorti che ci fossero i bambini.”

Domande, che secondo quanto denuncia l’esponente pentastellata, avrebbero dato il via alla reazione dei poliziotti. “Sono stata accerchiata da 5-6 agenti in borghese –spiega nel video – che hanno iniziato a insultarmi e a dirmi che stavano facendo il loro lavoro. Io avevo chiesto solo se i bambini fossero tutelati.” Furcolo ha deciso di qualificarsi come consigliera della Circoscrizione 5, fornendo dunque il tesserino e i documenti agli agenti. Un gesto che non sarebbe stato sufficiente a calmare la situazione. “Avevo 10 uomini addosso – aggiunge- che hanno cercato di intimidirmi: uno mi ha detto che mi avrebbe segnalato al Presidente.”

“Quando sono andata in Circoscrizione –continua -il mio Presidente mi ha chiamato per dirmi che era stato avvertito da questo agente, il quale diceva che io avevo intralciato questa operazione e che rischiavo una denuncia.”

“Da più di una settimana –spiega -vivo con l’ansia, esco sempre accompagnata e quando non lo sono, mi devo guardare intorno e tenere il cellulare a portata di mano. Ho detto di fare la stessa cosa a mio figlio 14enne.” “Avrei voglia di non uscire piú, -prosegue - evitare manifestazioni. Ho pensato anche di cambiarmi colore ai capelli con un colore meno riconoscibile. Quando passa un'auto o sento una sirena della polizia mi si accelera il battito e fatico a riprendere il ritmo giusto per respirare. Dormo poco e male da giorni, ritornano spesso gli sguardi rabbiosi, le urla in faccia ricevuti e il mio senso di impotenza e umiliazione.”

“Io ritengo di essere stata nel giusto e sono stata trattata come una delinquente. Ho paura per la mia incolumità e quella della mia famiglia. Ho deciso quindi di sporgere formale querela, perché credo nella magistratura. Questo messaggio vuole essere incoraggiante per chi subisce violenze e soprusi: è giusto denunciare, non si può vivere in un mondo in cui non ci sentiamo tutelati. Chi sbaglia paga, sia rosso, blu giallo, poliziotto e cittadino.”, conclude la consigliera della 5.

Qui il video completo.