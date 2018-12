Ecco cosa a fare a Bardonecchia dal 3 al 9 dicembre

Sabato 8 e domenica 9 dicembre 2018

L’IMMACOLATA A BARDONECCHIA

Sabato 8 dicembre

Dalle ore 16,00 alle 19,00 per le Vie dei Centro: Esibizione degli ZAMPOGNARI

Dalle ore 16,00 alle 18,30 in Via Medail: ARTE DI STRADA, TRUCCABIMBI, TRAMPOLIERI E GIOCOLERIA

Dalle ore 16,30 per le Vie del Centro: CONTEST DI BALLO della palestra Core Gym

La danza della neve per inaugurare insieme la stagione!



Domenica 9 dicembre

Alle ore 15,00 INAUGURAZIONE DEL PRESEPE DIFFUSO DI ROCHEMOLLES CON BENEDIZIONE

A seguire un piccolo rinfresco offerto dall’Associazione Vivi Rochemolles

NEWS

IMPIANTI DI RISALITA: STAGIONE INVERNALE 2018/2019

IMPIANTI DELLO JAFFERAU APERTI DAL 7 AL 9 DICEMBRE

Visita il sito www.bardonecchiaski.com per avere tutte le informazioni sul comprensorio, aggiornamenti sulle

aperture, sulle tariffe degli skipass e molto altro!

PATTINAGGIO SU GHIACCIO - Palazzetto dello Sport - Via Mallen - Tel. 345.5858240

APERTO SABATO 8 E DOMENICA 9 DICEMBRE dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 19,00

Tariffe: Intero € 8 + affitto pattini € 2,00; ridotto under 10 € 6,00 + noleggio pattini € 2,00 + casco (facoltativo) € 1,00

PISCINA BARDONECCHIA - Via Mallen 2 - Tel. 0122.999945 - www.piscinabardonecchia.it

ORARI IMMACOLATA

Giovedì 6 dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00

Venerdì 7 dalle 15,00 alle 21,30

Sabato 8 dalle 11,00 alle 19,00

Domenica 9 dalle 11,00 alle 19,00

Uscita dall’acqua mezz’ora prima della chiusura impianto.



GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - email info@guidealpinevalsusa.com - sito

www.guidealpinevalsusa.com - blog guidealpinevalsusa.blogspot.it

Lo Chalet delle Guide aperto venerdì e sabato 17,00-19,30

Sci alpinismo: Sabato e/o domenica uscita di scialpinismo adatta anche ad un primo approccio. La meta verrà

definita venerdì in base alle migliori condizioni nella neve e di sicurezza.

Racchette da neve: domenica mattina 10:00-12:00 uscita dedicata a chi si vuole avvicinare per la prima volta alle

racchette da neve, alle famiglie con bambini dai 5 anni e a chi voglia riprendere con calma. La destinazione verrà

decisa la mattina stessa e sarà nella conca di Bardonecchia.



SPORTING CLUB BARDONECCHIA 2006 organizza

Mercoledì 5 dicembre: uscita di fondo turistico e ciaspole

Per conferma, programmi dettagliati e partecipazioni: Aldo Tel. 340.5374061

LANA E FANTASIA presso l'Alveare - Ass. Liberamente Insieme - Via Medail 43/A

Giovedì 6 e giovedì 13 dicembre dalle 16,00 alle 17,00



LABORATORIO DI NATALE PER BAMBINI E RAGAZZI

Per informazioni: Adriana 338.3866381



INCONTRI LANA E FANTASIA: ami lavorare a maglia e all'uncinetto e vorresti farlo in compagnia, scambiando

consigli, esperienze e idee? Oppure ti piacerebbe imparare?

Incontriamoci tutti i giovedì dalle ore 14,30 alle 16,00 presso l'Alveare.

Laboratori: lavoretti a maglia o uncinetto per i bimbi prematuri dell’ospedale Sant’Anna in collaborazione con l’Ass.

“Cuore di maglia” e moffole per chi ne ha bisogno.

Gli incontri sono liberi e gratuiti, ma viene richiesto il pagamento della quota associativa di Liberamente Insieme di €

10,00. Per informazioni: Adriana 338.3866381



TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

*AVVISO: SI INFORMA CHE IN OCCASIONE DELL’ANIMAZIONE ITINERANTE DURANTE LA GIORNATA DI SABATO 8

DICEMBRE 2018 LE LINEE SUBIRANNO LE SEGUENTI VARIAZIONI:

LINEA 1: LE CORSE DALLE ORE 16,15 FINO A FINE SERVIZIO avranno CAPOLINEA DI PARTENZA E ARRIVO IN VIALE

VITTORIA 1/HOTEL LA BETULLA e NON transiteranno in Via Medail ma da Piazza Suspize percorreranno Viale

Bramafam – Viale Roma – Viale Vittoria/Hotel La Betulla

LINEA 3: LA CORSA DELLE ORE 16,00 DA GLEISE NON transiterà da Via Einaudi, Piazza De Gasperi e Via Medail. Il bus

da Via Torino girerà direttamente verso la Stazione FF.SS.

*ORARIO LINEA 2 CAMPO SMITH – PARTENZA TELECABINA JAFFERAU

Dall’1 DICEMBRE 2018 FINO A CHIUSURA IMPIANTI: https://www.bardonecchia.it/wpcontent/

uploads/2018/11/Linea-2-Jafferau-da-01-12-2018.pdf

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (ex Guardia Medica) – Via Garibaldi 1 – Numero Verde 800 508745

ATTIVA DAL 7 AL 9 DICEMBRE 2018 DALLE 9,00 ALLE 19,00

Il servizio è attivo tutto l’anno nei giorni prefestivi e festivi dalle 12,00 alle 18,00.

Il servizio è: gratuito per i cittadini residenti o assistiti dai Medici di Medicina Generale dell’A.S.L. TO3; a pagamento

per gli altri cittadini (€ 25 visite ambulatoriali e € 50,00 per visite domiciliari)

