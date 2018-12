Pianasso (Lega):"Non possiamo sprecare un'occasione come il Giro d'Italia a Ceresole per qualche ambientalista che dice "no""

Il senatore della Lega Cesare Pianasso interviene sul caso della tappa del Giro d’Italia 2019 a Ceresole Reale, contro la quale si sono schierati gli ambientalisti.

"La tappa -commenta - Certamente il Canavese non perderà un’occasione d’oro come l’arrivo a Ceresole del Giro d’Italia per colpa di qualche ambientalista capace solo di dire “no” a tutto." "Che poi, -aggiunge - cosa ci sia di dannoso in una gara di ciclismo me lo devono ancora spiegare. Un conto è tutelare l’ambiente, soprattutto di un’area protetta come il parco nazionale del Gran Paradiso, un altro è dire di no a qualsiasi cosa."

"E una competizione come il Giro -prosegue - non ha controindicazioni, ma solo aspetti enormemente positivi, dal punto di vista turistico e promozionale. Rappresenta una vetrina di incomparabile valore per far conoscere le nostre bellezze naturalistiche e paesaggistiche."

"Certo, sarà necessario un grande lavoro dal punto di vista organizzativo e logistico per gestire l’importante flusso di appassionati che giungeranno a Ceresole e al Serrù per assistere all’arrivo di tappa. Ma non ci sono fondati motivi per impedire che il Giro arrivi sulle montagne canavesane, anche perché seguendo la stessa logica contorta, allora, non si dovrebbero fare tappe alpine di alcun genere. Non ci sarebbero il Mortirolo, lo Zoncolan o l’Alpe d’Huez nel caso del Tour. E sarebbe un’assurdità”., conclude Pianasso.