"La mia disabilità è stata il mio talento: un'opportunità per diventare l'uomo che volevo essere” (VIDEO)

“Non voglio parlare di disabilità, ma di unicità. Perchè ognuno di noi è unico, diverso dagli altri. Questo è ciò che caratterizza ogni persona. Ed è per questo che riesco a pensare la mia diversità, dalla mia disabilità, non come una limitazione ma come una grande opportunità”. Inizia cosí la lunga chiacchierata di Massimiliano Sechi con i ragazzi delle scuole, in un cinema Reposi pieno per la proiezione del film “Wonderful” in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Un evento organizzato nell'ambito della rassegna "Right on the movie", promossa dal Comitato regionale per i diritti umani e Agiscuola, che prevede la proiezione gratuita e contemporanea del film, che parla di disabilità, in vari cinema del Piemonte.