Uber Taxi: primo giorno a Torino dell’app che fa discutere i tassisti

Da stamattina Torino ha un’app in più: Uber Taxi, il servizio che consente agli utenti di prenotare (e pagare) una corsa in taxi attraverso lo smartphone. L’azienda statunitense, come annunciato nei giorni scorsi, ha scelto Torino, prima città in Italia, per lanciare l’applicazione, sotterrando l’ascia di guerra e porgendo la mano ai tassisti. Un deciso cambio di rotta, dopo le battaglie degli ultimi anni finite nelle aule dei tribunali. L'azienda ha cambiato strategia, sostituendo la parola “concorrenza” con “collaborazione”. Uber Taxi, al pari di altri competitor, uno su tutti MyTaxi, è un servizio pensato sì per gli utenti, ma anche per i tassisti, che rinunciando a una percentuale su ogni corsa (pari al 7%) hanno l’oppurtunità - secondo l’azienda californiana - di incrementare i viaggi e quindi gli introiti.