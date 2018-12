Centrale del latte, compie vent'anni la raccolta benefica di "Un dono per tutti"

Da vent'anni è uno degli appuntamenti più attesi (e ormai tradizionali) del Natale dei torinesi. Grandi, ma soprattutto piccini. Perché "Un Dono per tutti", organizzato dalla Centrale del Latte di Torino, è un evento benefico che parla innanzitutto ai bambini.

A loro, infatti, dall'8 dicembre in poi è richiesto un piccolo sforzo, un sacrificio a fin di bene, per poter regalare un sorriso a chi è meno fortunato di loro. Si potranno infatti portare doni e giochi alla casetta della Centrale installata presso Eataly Lingotto. I giocattoli raccolti, come sempre, saranno poi ridistribuiti attraverso le associazioni benefiche del territorio.

Per celebrare l’anniversario del "doppio decennale", la colonna sonora per il Natale sarà garantita da artisti del calibro di Neja, Samuel dei Subsonica, Marco Berry e Giampiero Perone. E anche quest'anno, al fianco della Centrale, ci saranno importanti associazioni no profit come Casa U.G.I. (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ONLUS), Sermig, Fondazione FORMA e Protezione Civile. Oltre a Eataly, entrata in squadra dallo scorso anno.