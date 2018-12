900 G-Days Festival: i giovani al timone del Polo del '900

Idee fresche, linguaggi innovativi, nuovi format e importanti collaborazioni: questo è il succo del Festival 900 G-Days, l’evento organizzato dai 900 Giovani dello Young Board del Polo del ‘900, che si terrà proprio fra le mura dei quartieri juvarriani dal 5 al 7 dicembre. Saranno tre giornate dedicate all’arte, alla musica, alla poesia, all’innovazione culturale e alle suggestioni del presente, tre giorni in cui i ragazzi di 900 Giovani saranno al timone del Polo del ‘900.

Dare ai ragazzi la possibilità di partecipare attivamente alla vita culturale cittadina è l’obiettivo dell’iniziativa, nata grazie al progetto 900 Giovani, promosso dal Centro studi Piero Gobetti e con il sostegno della Compagnia di San Paolo. Con questo progetto, giovani under 30, hanno trovato fra le mura del Polo del ‘900, un posto in cui aggregare le idee e renderle concrete: è così che prende vita 900 G-Days, una sfida all’immaginazione.

Progettazione condivisa, formazione su più livelli, confronto e creazione sono solo alcune delle attività che i trenta ragazzi del progetto ‘900 Giovani hanno affrontato, da aprile a dicembre, sotto la supervisione di Andrea Panero, referente del progetto per il Centro Studi Gobetti.

Si è partiti dalla riflessione su alcune tematiche d’attualità, prediligendo quelle più scottanti come filo conduttore del Festival 900 G-Days, dove si parlerà di ’68 e di immaginazione, di edugaming e edutainment, di diritti, di violenza sulle donne, stereotipi e pregiudizi, ecologia e ambiente. Tali temi prenderanno vita durante i giorni del Festival attraverso brainstorming, workshop, performance, aperitivi di networking culturale e sperimentando format innovativi scelti dai ragazzi. Con Atti impuri Poetry Slam si è scelto di parlare di poesia con delle vere e proprie sfide a colpi di versi, grazie alla collaborazione con Hangar Piemonte; con Torinostratosferica si organizza un incontro aperto agli over 18, per condividere e proporre idee sui luoghi e la vita della città, senza limiti all'immaginazione che porterà alla realizzazione di un prototipo di città ideale. Con la Direttrice del Lovers Film Festival Irene Dioniso si parlerà di diritti e violenza sulle donne in un talk dal titolo “Donne in viaggio”, cui parteciperà la start up W-her.app che ha ideato un’app che consiglia le strade più sicure da percorrere per prevenire rischi purtroppo ancora attuali. Si sperimenterà il metodo FishBowl, un metodo di discussione di gruppo che partirà da alcune tematiche d’attualità scelte dai ragazzi attraverso un sondaggio e si esplorerà la realtà virtuale, assieme a proiezioni, aperitivi e musica che interesseranno soprattutto le ore serali.

Non viene escluso dal Festival il tema del gioco che si manifesterà in più forme: la biblioteca del Polo del ‘900, prima si trasformerà in una Human Library, in un interessante percorso di lettura umana volto a sconfiggere i pregiudizi attraverso la conoscenza e, in questo caso, la lettura di libri viventi, organizzato insieme a Giosef Unito, e poi diventerà uno spazio di play test per un gioco di carte a sfondo storico, organizzato in collaborazione con lo studio We are Muesli.

Durante l’anno, i 900 Giovani hanno contribuito ad importanti appuntamenti della vita culturale del Polo del ‘900 come: Biennale Democrazia dove hanno intervistato Diego Bianchi, Progetto integrato Che razza di storia, Progetto integrato sul ’68, in una sorta di climax ascendente che trova il suo apice nel festival 900 G- Days: Challenge your imagination.











900 G-Days: Challenge your immagination





Mercoledì 5

h 17-19 Fishbowl

h 17-19 Poetry Slam – Le professioni della cultura a cura di Hangar Piemonte

h 22:00 Concerto Centri Asociali



Giovedì 6

h 9:15-11:15 primo turno; 11:15-13:15 secondo turno Laboratorio “Climate Change” MAcA – evento rivolto agli istituti superiori, licei di Torino e provincia

h 17-19 Human Library a cura di Giosef UNITO

h 17-19 Visionary session a cura di Torino Stratosferica

h 17-19 Camera Obscura: Workshop di fotografia stenopieca – max 20 persone

h 17-19 L’Europa per i giovani: stand dell’Europe Direct

h 18 Realtà Virtuale Museo Diffuso della Resistenza

h 21:30 Revolution Poetry Slam a cura di Atti Impuri



Venerdì 7

h 17-19 Donne in Viaggio – talk con Irene Dionisio (direttrice del Lovers Film Festival) e la start up W-her.app

h 19-21 Aperitivo open bar

h 21:00 Play the Polo – Serata di giochi da tavola con Play test dello studio We Are Müesli

h 21:30 Serata Lindy Hop a cura di Dusty Jazz