Gli appuntamenti del mese di dicembre alla biblioteca civica Francone di Chieri

venerdì 7 dicembre ore 17-18.30 Sezione Ragazzi

I misteri della Biblioteca

Laboratorio per bimbi 7-10 anni circa

In questo appuntamento: Gli oggetti della biblioteca

La storia della biblioteca passa anche attraverso gli oggetti. I libri sono collocati negli originali scaffali lignei di fine ‘800. C’è una vecchia stufa in ghisa e una scrivania, un pennino e un calamaio. Cose che non si usano più…In un piccolo librino chiamato leporello, ottenuto dalle piegature di un foglio, possiamo disegnare gli oggetti che ci circondano e che se potessero parlare avrebbero sicuramente tante cose da raccontarci.



partecipazione gratuita - consigliata prenotazione

Prossimi incontri: venerdì 14 e 21 dicembre

http://www.comune.chieri.to.it/biblioteca/misteri-biblioteca

mercoledì 12 dicembre ore 17-18.30 Sezione Ragazzi

Gruppo Mamme

La parte piccoli della sezione ragazzi riservata alle neo o future mamme

http://www.comune.chieri.to.it/biblioteca/gruppo-mamme-18

giovedì 13 dicembre ore 17-19 Archivio Storico

L'Archivio è vivo e te lo scrivo

Laboratorio di narrativa archivistica - 1° incontro

partecipazione gratuita - consigliata prenotazione

http://www.comune.chieri.to.it/eventi/archivio-vivo

entro giovedì 13 dicembre prenotazioni

per CHIEDI AL COMMERCIALISTA (sportello di lunedì 17/12 in orario 15-18)

http://www.comune.chieri.to.it/biblioteca/commercialista-18

venerdì 14 dicembre ore 17-19

Sportello DSA- Punto Informa Dislessia

Solo su prenotazione entro la mattina di venerdì 14, sono a disposizione i volontari dell'Associazione AID Torino

http://www.comune.chieri.to.it/biblioteca/punto-dsa-1819

sabato 15 dicembre ore 9-12 Sala Studio Roccati

Giocando s'impara

Giochi e letture per famiglie con bambini dai 7 anni in su.

Insieme all'Associazione LudiChieri, nei sabato mattina del calendario (cadenza quindicinale).

In allegato locandina - http://www.comune.chieri.to.it/biblioteca/giocando-impara

sabato 15 dicembre ore 10.30 Sala Francone

Tesori della Biblioteca

Apertura la pubblico del fondo storico e percorsi didattici per grandi e piccini!

http://www.comune.chieri.to.it/eventi/tesori-biblioteca-151218

sabato 15 dicembre ore 16-18 Sezione Ragazzi

Slow Time in Biblioteca. Melacanti

Siete pronti a trasformarvi in magici strumenti musicali? Con l'aiuto delle nostre voci, delle mani, dei piedi e dello strumentario daremo vita a un mondo incantato fatto di musica e allegria, guidati dai racconti cantati della maestra Elisa! Quest'anno il laboratorio sarà suddiviso in due fasce d'età: 1-3 anni e 3-6 anni. Come di consueto, i fratellini e le sorelline in attesa di partecipare al laboratorio potranno giocare e sfogliare libri negli spazi dedicati della Sezione Ragazzi.

MelaGrande (3-6 anni) ore 16.15-17 circa (durata 45 min.)

Nel paese di Melacanti tutto è musica: conosceremo tanti amici che ci insegneranno filastrocche, giochi ritmici, danze e ci faranno scoprire come usare la nostra voce per scalare montagne, cantare canzoni, trasformarci in grandi orsi o in leggere farfalle!

MelaPiccola (1-3 anni) ore 17-17.45 circa (durata 45 min.)

Mentre impariamo il linguaggio delle parole, entriamo anche in quello dei suoni! Usando il copro, la voce e tanti oggetti colorati chiacchieriamo e giochiamo in musica!

http://www.comune.chieri.to.it/eventi/slow-biblioteca-1819

giovedì 20 dicembre ore 16.45 Sezione Ragazzi

ECO-LABORATORI PER BAMBINI

Piccoli alberi di Natale

Laboratorio di manualità e creatività a cura di Barbara Maiocchi

Il Natale è alle porte. E allora perché non provare a realizzare tanti piccoli alberelli utilizzando forbici, colla, colori, stoffe e mollette? Magari da regalare a mamma e papà!

http://www.comune.chieri.to.it/biblioteca/ecolaboratori-2018

sabato 22 dicembre ore 10.30 Sezione Ragazzi

Sabato da Favola - speciale Natale!



La Maga Minin vi aspetta per un sabato da favola magico...



http://www.comune.chieri.to.it/biblioteca/sabato-favola-fine2018