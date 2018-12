Mons. Nosiglia e il 'presepe' dell'Arcivescovo

Com’è tradizione, nei giorni che precedono e seguono Natale mons. Nosiglia arricchisce la sua agenda con incontri dedicati a realtà religiose e sociali (poveri, immigrati, rifugiati, rom, operai in difficoltà, malati e disabili, anziani, famiglie…).

Di settimana in settimana questi incontri vanno a comporre il “Presepe dell’Arcivescovo”. Un presepe che vuole circondare la nascita di Gesù con tante persone povere e bisognose, ricordando così che il Natale è la festa dell’incontro tra Dio e l’uomo e che i primi ad accoglierlo sono state proprio le persone più semplici e povere come i pastori.

Di seguito i principali appuntamenti:



7 dicembre:

ore 11: Venaria Reale, Chiesa Sant’Uberto, inaugurazione mostra sulla Natività



8 dicembre:

Ore 16: Torino, via Chiala 16, visita alla Comunità delle Suore

Missionarie della Carità di S. Madre Teresa



9 dicembre:

-ore 15.30: Moncalieri-Testona, parrocchia S. Maria di Testona,

benedizione Casa dedicata all’emergenza abitativa

-ore 18: Torino, Consolata, Messa con volontari e parenti Fondazione F.A.R.O.



10 dicembre

ore 11 Torino, Palazzo Barolo: Auguri Opera Pia Barolo



11 dicembre

ore 19 Torino, Cattedrale: S. Messa per il mondo della Pastorale universitaria



12 dicembre

ore 9.30 Pianezza, parr. S. Pietro e Paolo: Ritiro Avvento per il Clero



16 dicembre

ore 13.15 Volpiano: pranzo con operai della Comital



17 dicembre

-ore 9.30 Torino, RSA Trifoglio (Via Andorno, 17): Visita agli ospiti della casa

-ore 11.30 Torino, Mensa sant’Antonio: Servizio a mensa

-ore 16 Torino, Ospedale Regina Margherita: Visita ai bimbi ricoverati

e saluto al personale



18 dicembre

ore 16 Torino, Ospedale Mauriziano: Visita ai ricoverati e saluto al personale



19 dicembre

-ore 9 Torino, via Verdi, 14: S. Messa Natale con dipendenti Centro

Produzione Rai

-ore 12 Torino, Arcivescovado: Conferenza stampa

-ore 17 Torino, Ospedale Koelliker: S. Messa natalizia

-ore 19.40 Torino, Seminario Maggiore: Vespri e auguri natalizi alla

Comunità del Seminario



20 dicembre

-ore 7.15 Torino, via Nizza 24: Servizio colazione a mensa

-ore 8.45 Torino, S. Volto: Auguri Natalizi alla Curia

-ore 11 Torino, parr. S. Alfonso: Servizio mensa

-ore 15 Torino, La Sosta: Incontro con gli ospiti

-ore 16 Torino, parr. S. Massimo Vescovo: Incontro con i senza dimora

-ore 21 Torino, parr. Gran Madre: S. Messa natalizia per l’Area sociale



21 dicembre

ore 9.30 Torino, Casa Circondariale Lo Russo e Cutugno: S. Messa Natale



22 dicembre

-ore 8 Bra, Monastero delle Clarisse: S. Messa

-ore 9.30 Visita ai sacerdoti ospiti delle Case del Clero a Bra e a Pancalieri

-ore 16 S. Mauro T.se (Stri. Madonna dei Poveri): Visita alla Comunità

per minori

-ore 18 Torino, Via della Salette: Visita ai rifugiati



23 dicembre

-ore 10.30 Torino, Ist. penale per minorenni “Ferrante Aporti”: S. Messa

-ore 12.15 Torino, Mensa Festiva (Via Cumiana): Servizio mensa

-ore 15.30 Poirino – La Longa: Visita al Presepe Vivente



24 dicembre

-ore 10 Visita ai sacerdoti ospiti delle Case del clero a Mathi e a Torino

-ore 16 Torino, Ospedale Faro: Visita

-Mezzanotte Cattedrale: S. Messa nella notte di Natale



25 dicembre

-ore 8.30 Torino, Monastero Cottolengo: S. Messa

-ore 10.30 Torino, Cattedrale: S. Messa di Natale

-ore 12.30 Torino, SS. Martiri: Pranzo con i poveri



27 dicembre

ore 9 Moncalieri, Carmelo S. Giuseppe: S. Messa e incontro con comunità



28 dicembre

ore 8 Torino, Monastero del Carmelo: S. Messa e incontro con comunità



29 dicembre

-ore 8.30 Moncalieri, Monastero della Visitazione: S. Messa e incontro

con comunità

-ore 10.30 Rivoli, parr. S. Maria della Stella: Visita alle realtà

sociali aperte in parrocchia



31 dicembre

-ore 17 Consolata: Te Dum

-Mezzanotte Cattedrale: S. Messa



1° gennaio 2019

ore 18 Sermig: Incontro con diverse confessioni religiose per pregare

per la pace



3 gennaio

ore 8 Torino, Carmelo Sacro Cuore : S. Messa e incontro con comunità



4 gennaio

ore 8 Torino, Monastero Figlie di Gesù Re: S. Messa e incontro con comunità