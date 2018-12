A Orbassano nasce il Ciau, Centro intermediazioni auto usate

A Orbassano da qualche giorno c’è una bella novità. Il 1° dicembre Alfredo Bellucci, amministratore di ‘Non prendermi per il Chilometro’, ha inaugurato il Ciau, Centro intermediazioni auto usate, il primo in Italia, naturale proseguimento del progetto “Non prendermi per il chilometro”, nato come libro e poi diventato community, oggi franchising.

“Daremo assistenza al privato che vuole vendere o comprare un veicolo, controlleremo che non ci siano truffe o inganni, daremo valore alle operazioni con il nostro marchio. Vinciamo la concorrenza sleale perché vendiamo le cose al giusto prezzo”, ha spiegato Bellucci. “Grazie al marchio ‘Non prendermi per il Chilometro’ adesso c’è un centro servizi per i consumatori, per l’automobilista, dove cercheremo la macchina giusta per voi”.

E non solo acquisti e vendite, come ha spiegato Luca Peroglio Longhin: “Potete aprire una vostra struttura legandovi a noi, per chi ha interesse nel mondo dell’auto e vuole mettersi in gioco, con un investimento alla portata di tutti. Veniteci a trovare qui per capire meglio questa nostra iniziativa”.

Dentro il Ciau ci sarà anche un corner dedicato ai consumatori, per verificare l’esattezza delle varie bollette, dalla luce al gas alla telefonia: per potervi accedere basterà essere iscritti all’Unione Italiana Consumatori.

La nascita del Ciau è stata accolta con soddisfazione dal sindaco di Orbassano Cinzia Maria Bosso: “E’ una di quelle iniziative che migliorano la qualità di un quartiere di una città, che aggiungono qualcosa alla collettività”. Non resta che recarsi in via Regno Unito 5/A per scoprire di persona le novità di questo innovativo centro servizi.