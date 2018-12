Nel 2018 prosegue il calo della cassa integrazione, ma ottobre ha registrato un boom

A poche ore dalla notizia di un anno di cassa integrazione per FCA a Torino, nell'ottica di realizzare le condizioni per accogliere i nuovi modelli (e in particolare la 500 completamente elettrica), i calcoli di Uil Piemonte registrano una diminuzione - nei primi dieci mesi del 2018 - del ricorso agli ammortizzatori sociali pari a un-19,1%.



Calo sì, ma ridotto (e pure di molto) rispetto al quasi -40% nazionale e che poggia su una richiesta che sfiora di qualche minuto i 23 milioni e 736mila ore. Cala ovviamente la cassa in deroga, per effetto delle ultime leggi in materia, mentre più ridotta è la contrazione della cassa straordinaria (-27,6%) e ancora più limitata è la diminuzione dell'ordinaria (-1,4%).

La media mensile dei lavoratori piemontesi tutelati è stata di 13.951 persone, con un calo di 3.057 unità rispetto all’anno precedente. Nonostante il segno meno, però, il Piemonte si conferma al secondo posto per richieste di ore di cassa integrazione, preceduto dalla Lombardia.