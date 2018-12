Niente cialde per Andezeno: Hag e Splendid, incentivi all'esodo per i 52 dipendenti, aspettando nuovi investitori

E' un epilogo senza lieto fine, per il momento, quello della vicenda Hag e Splendid di Andezeno. La storica fabbrica di caffè che nel giro di poche ore si è trovata dai premi di produzione alla procedura per i licenziamenti.

Nella mattinata di oggi, infatti, negli uffici della Regione è stato firmato l'accordo con la JDE, la multinazionale olandese che è proprietaria dei marchi e che lo scorso 25 settembre ha avviato la procedura di licenziamento collettivo.

L'accordo con i sindacati prevede entro il 30 gennaio 2019 un'uscita volontaria con incentivo all'esodo per i 52 dipendenti e la proroga fino al 30 aprile della risoluzione del rapporto di lavoro per quei lavoratori che entro il termine risultassero ancora in esubero.



Inoltre, si legge in una nota ufficiale diffusa dopo l'incontro, ai lavoratori interessati a essere ricollocati in altre società del gruppo, JDE mette a disposizione 2 posizioni presso la sede di Milano, altrettante in quella di Mollet del Vallès, in Spagna e 15 nello stabilimento di Andrezieux in Francia.

L’accordo prevede anche un servizio di outplacement per sostenere i lavoratori nella ricerca di nuova occupazione e un ulteriore incentivo per agevolare la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione o riqualificazione professionale.

Infine, l’azienda ha spiegato che sta individuando un consulente esterno per favorire la ricerca di potenziali acquirenti interessati a rilevare il sito di Andezeno.