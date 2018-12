Tracce di luce: da venerdì prendono il via gli eventi natalizi a Carmagnola

Con l’arrivo delle festività natalizie ogni anno il Comune di Carmagnola anima la Città con eventi, mostre, mercati, iniziative e intrattenimenti vari per grandi e piccini, con l’apporto della Pro Loco Carmagnola e di varie associazioni locali che svolgono un ruolo determinante nella riuscita delle varie iniziative.



Per il 2018 l’Amministrazione Comunale intende dare seguito al percorso intrapreso lo scorso anno, continuando così a mantenere il brand “Tracce di Luce” per il ricco cartellone di eventi ed iniziative in programma tra il 7 dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019, un percorso promozionale e culturale che ha il suo fulcro nelle “Luci di Natale”.



Dopo aver illuminato con fili, giochi di luci ed immagini i più importanti monumenti cittadini nel 2017, quest’anno si vuole rivestire di luci Palazzo Lomellini, la civica galleria d’arte contemporanea, che situata nel cuore della città offre tutto l’anno mostre prestigiose organizzate dall’Assessorato alla Cultura, supportato dalla Commissione Artistica di Palazzo Lomellini. Per tutto il periodo delle festività natalizie verranno illuminate anche altre zone della Città con immagini natalizie, tramite proiettori debitamente installati. Inoltre, come già avvenuto lo scorso anno, l’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Associazione Tirovi Umoto Research propone un importante evento multimediale di musica, luci ed effetti speciali.



Per ciò che riguarda le installazioni, viene rinnovata la collaborazione con l’Istituto Agrario Baldessano Roccati che ne creerà diverse nel centro storico, ideate e realizzata dalla classe 3ªA su iniziativa e coordinamento del prof. Costantino Ciccone. Il Gruppo Informale “Donne in Città” allestirà in Piazza Sant’Agostino “Il Nostro Albero”, ideato e progettato dal gruppo stesso e all’insegna del riciclo artistico. Creatività, fantasia, e abilità di tante mani trasformeranno circa 1500 metri quadri di materiale per imballaggio sottratto ai rifiuti in oltre 400 fiocchi decorativi in questo albero speciale che viene inaugurato domenica 9 dicembre alle ore 15.30 con animazione musicale del Coro femminile amatoriale Ladies&Ladies.

Non mancheranno inoltre le classiche luminarie per le vie cittadine del centro storico ed in Via Torino, curate dai commercianti carmagnolesi, che illumineranno il passeggio dello shopping natalizio.



Numerosi saranno anche i mercati che nel periodo pre natalizio sono di grande aiuto per la scelta dei regali.

Ci saranno il Mercantico e Fiera del Riuso e il Mercatino di Natale della Società Orticola di Mutuo Soccorso “Domenico Ferrero” domenica 9 dicembre e, nelle due settimane successive, mercati straordinari nelle domeniche dalle ore 8 alle ore 18 in Via Valobra e il prolungamento dei mercati del mercoledì fino alle ore 19.



Per ciò che riguarda le mostre, come di consueto i locali espositivi del centro storico ospitano mostre di vario genere. Nella Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo Lomellini verrà prolungata la mostra “Stanze della Pittura” curata dall’Associazione Piemontese Arte di Torino e dall’Assessorato alla Cultura, nella Chiesa di San Filippo si svolgerà la 29ª edizione della Mostra dei Presepi organizzata dalla Pro Loco Carmagnola con circa 100 natività, nella Chiesa di San Rocco si alterneranno due mostre: una di Beppe Bertinetti con “Tecniche Miste” e l’altra con immagini fotografiche di Giovanni Cappello e Pino Mandarano con “Nel solco della vita un paese per tutti” e nel Salone Fieristico Espositivo di Piazza Italia, due mostre fotografiche in contemporanea offriranno ai visitatori immagini “Come in una Favola” di Cristina Laugeri e “Luci della Montagna” di Luca Gino.



Per ciò che riguarda gli eventi, buona parte della programmazione è dedicata ai bambini.

Sabato 15, domenica 16, sabato 22 e domenica 23 ci saranno momenti di animazione nel Salone Antichi Bastioni e in Piazza S. Agostino con l’Ufficio Postale di Babbo Natale, la Parata dei Trampolieri, la vera Slitta di Babbo Natale, la Sfera Magica, l’esibizione della Banda Filarmonica di Carmagnola e il Coro Betesda Gospel Ensemble e le degustazioni di cioccolata calda e vin brulè organizzati dall’Assessorato alla Cultura.

Grazie alle associazioni culturali, del tempo libero e di volontariato sociale, ci saranno numerose altre iniziative: presentazione di progetti culturali, concerti nella Chiesa di San Giovanni Decollato (Misericordia) e nell’Abbazia di Casanova, appuntamenti conviviali e il Presepe vivente a Frazione Tuninetti.

UNIVERSE è il titolo dello spettacolo multimediale di musica, luci ed effetti speciali che si svolgerà, sabato 22 dicembre con replica la domenica 23 dicembre in Piazza Sant’Agostino alle ore 19.00, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e realizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione Tirovi Umoto Research di Carmagnola.

Forti emozioni e suggestioni per il pubblico in un evento in cui l'arte viene magistralmente supportata dalla tecnologia, grazie a un sofisticato ed imponente allestimento di impianti audio, luci e video.

