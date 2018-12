I consiglieri regionali dei 5 Stelle si tagliano lo stipendio e donano 80mila euro alle scuole piemontesi

Oltre 80 mila euro per 9 scuole piemontesi vincitrici del bando "Facciamo scuola", finanziato con la quota di stipendio non percepita dai consiglieri regionali grillini. Oggi si è svolta la cerimonia simbolica di consegna dell'assegno ai vincitori, "votati - come ha spiegato Giorgio Bertola - dagli iscritti piemontesi alla piattaforma Rousseau".

"Chiamparino - spiegano in maniera congiunta i pentastellati - in questi anni ha dimenticato completamente il mondo della scuola, prevedendo risorse non adeguate". I progetti finanziati riguardano vari ambiti, da interventi di messa in sicurezza nelle scuole, al miglioramento dell'accessibilità degli istituti, al potenziamento della didattica o dei servizi scolastici per studenti disabili, all'acquisto di materiali e strumenti per il rispetto dell'ambiente.