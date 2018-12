Possibile presenza di Grillo alla manifestazione No Tav di Torino, Bertola: "Lui automaticamente invitato"

Beppe Grillo potrebbe partecipare sabato alla manifestazione No Tav di Torino, anche se - come hanno spiegato i consiglieri regionali del M5S alla conferenza stampa dei risultati del bando "Facciamo scuola" - attualmente non è possibile confermare o smentire la sua presenza.

Come ha precisato il candidato Presidente grillino alle prossime elezioni regionali Giorgio Bertola: "Beppe Grillo è automaticamente invitato alle manifestazioni No Tav, non ha bisogno di inviti ufficiali. Lui - ha aggiunto - ha sempre partecipato spontaneamente, come nel caso della famosa "violazione dei sigilli". È notizia di oggi che la Corte d’appello di Torino ha dichiarato prescritto il reato di “violazione dei sigilli” contestato a 11 persone, fra cui il comico genovese e il leader storico dei No Tav Alberto Perino, accusati del blitz avvenuto nel dicembre 2010 alla baita sita nell’area del cantiere della Torino-Lione, dichiarata abusiva dai carabinieri.