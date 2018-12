La mobilità del futuro trova 5 "profeti" alle Ogr: ecco i vincitori di Connected City 2018

Talent Garden, la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale, annuncia dalle Officine Grandi Riparazioni di Torino i 5 vincitori della prima edizione di Connected City, il programma nazionale di open innovation che ha lo scopo di identificare e sperimentare nuovi progetti d’impatto per lo sviluppo di servizi per i cittadini basati su dati e tecnologie. Tema dell’edizione 2018: la Mobilità.