Il ministro Bonafede chiama le famiglie Thyssen: “La Germania si sta occupando dell’arresto dei due manager tedeschi condannati in Italia”

Oggi, a margine dell’intitolazione a Nichelino, nell’ambito delle Settimane della Sicurezza, del giardino dedicato a “Bruno Santino, eroe del lavoro”, vittima nel rogo alla ThyssenKrupp del 6 dicembre 2007, il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha telefonato ai familiari delle sette vittime dell’acciaieria torinese.

Le famiglie sono state aggiornate sul colloquio in programma oggi a Bruxelles con la ministra della Giustizia tedesca, Katarina Barley, in merito all’arresto dei due manager tedeschi responsabili dell’accaduto – Harald Espenhahn e Gerald Priegnitiz – condannati in Italia con sentenza definitiva della Cassazione del 13 maggio 2016, ma ancora in Germania a piede libero. Così come promesso ieri a Torino alla commemorazione dell’undicesimo anniversario della tragedia, nell’incontro privato con i familiari, l’ex operaio Antonio Boccuzzi e il direttore di Sicurezza e Lavoro Massimiliano Quirico.

La signora Rosina Platì, mamma di Giuseppe Demasi, altra vittima Thyssen, ha dichiarato a Sicurezza e Lavoro , che la ministra tedesca ha spiegato a Bonafede che non può andare dalla Magistratura a dire cosa devono fare, come anche in Italia, ma che il Ministro territoriale se ne sta occupando e “il percorso sta procedendo come deve”. Gli ultimi documenti sarebbero arrivati ai magistrati tedeschi nello scorso agosto: solo da allora se ne stanno occupando.