StraBricherasio, appuntamento con la corsa in notturna dei Babbi Natale

Conferma l’esclusiva vocazione di manifestazione podistica in notturna la Strabricherasio 2018 (giunta alla sua 11^ edizione, 5° memorial Andrea Caffaratti), che chiama a raccolta runners e walkers Babbi Natale per creare una festosa atmosfera che sappia coinvolgere tutto il mondo podistico.

È organizzata dalla sezione Avis di Bricherasio per promuovere il dono del sangue e l’attività ludico-motoria, con il supporto tecnico dell’Atletica Val Pellice e la collaborazione di Asd Ciclistica Brike Bike,Volontari del verde, Volontari comunali, Mococlub Edelweiss, Podistica None ed approvazione UISP. Cuore pulsante della manifestazione rimane il centro polivalente di via Vittorio Emanuele II 94 a Bricherasio, dove è fissato il ritrovo per le ore 18. Viene garantito spogliatoio riscaldato e consigliata la pila frontale.

La Strabricherasio sarà anche valida quale quarta prova del circuito “Poker di Bricherasio” per società giovanili (fino a 17 anni categorie 2019) e scolaresche numerose con prevista premiazione finale, nonché 27^ prova del Circuito pinerolese non competitivo UISP. Per la camminata e per la corsa podistica non competitiva è confermato il percorso dello scorso anno, che potrà subire variazioni in rapporto alle condizioni meteo e alle esigenze della viabilità.

Come da tradizione gli organizzatori hanno allestito prove per ogni genere di palato podistico a partire da quella non competitiva sulla distanza di km 6.2, la semplice camminata, il Fitwalking, il Nordicwalking e l’originale CanCamminiamo, passeggiata educativa a sei zampe per le vie illuminate del paese per finire con le corse promozionali giovanili su distanze a partire dai 300 metri sino a 2000.

Questa la cronologia delle singole prove:

· ore19.20 Camminata, Fitwalking, Nordicwalking; a seguire CanCamminiamo

· ore19.25/30 Categorie giovanili Esordienti, Ragazzi, Cadetti; Allievi con partenza ore 20.20

· ore 20.20 Podistica non competitiva

Iscrizioni gradite entro il 12 dicembre (tassativo per classifica società e gruppi numerosi) possibili anche sul posto fino a 20 minuti dalle partenze (salvo chiusura anticipata): merlo_claudio@yahoo.it - tel. 0121.598403 (anche per info); a Bricherasio presso la tabaccheria di piazza Santa Maria, a Pinerolo presso MCrunning in via lquio 62 e per tesserati Giovani e Adulti anche tramite http://atltime.it/uisppiemonte.php

Contributo di partecipazione per attività raccolta fondi: adulti 6 euro sino al 12 dicembre poi 7 euro; giovanili 4 euro (per iscrizioni via mail, per telefono e sul sito Uisp versamento sul posto).

Pacco gara e un ricco ristoro a buffet attenderanno gli atleti al termine delle rispettive prove con bevande calde e fredde, panettone, marmellata, panini e vin brulé (collaborano Macellai di Bricherasio e Raspini).