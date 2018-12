La piazza del Comune di Torino set a cielo aperto per "Gli uomini d'oro"

Proseguono le riprese de “Gli uomini d’oro”, film diretto da Vincenzo Alfieri. A trasformarsi in un set a cielo aperto piazza Palazzo di Città e i portici della via omonima. Protagonisti Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli, Giuseppe Ragone, Mariela Garriga, Matilde Gioli, Susy Laude, con la partecipazione di Gianmarco Tognazzi.

Ispirato a una reale vicenda di cronaca nera, il film è è ambientato a Torino nel 1995. Luigi Meroni (Giampaolo Morelli), impiegato delle Poste amante del lusso e delle belle donne, è profondamente insoddisfatto della propria vita e attende con ansia il momento in cui potrà usufruire della baby-pensione per realizzare il suo sogno: aprire un chiringuito in Costa Rica e lasciare Torino per sempre. Condivide i suoi sogni di fuga con il migliore amico Luciano Bodini (Giuseppe Ragone), ex postino quarantenne già baby-pensionato, che vorrebbe solo viaggiare e conoscere il mondo ma è invece costretto a vivere ancora con il padre perché la pensione maturata con venti anni di contributi non gli permette altro.