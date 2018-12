Ilovecomm, la City Gift Card per lo shopping natalizio e non solo...

Una gift card per fare shopping nei migliori negozi della città? Un sogno che finalmente diventa realtà grazie alla City Gift Card di Ilovecomm. Un regalo originale che non potrà che rendere felice il suo destinatario. Un’idea in grado di soddisfare tutti i gusti, anche quelli particolarmente difficili e ricercati. Questa speciale gift card può infatti essere utilizzata in moltissimi punti vendita top di Torino e provincia, ma anche fuori regione, ad Aosta.

"Ilovecomm è riuscita laddove le istituzioni hanno spesso fallito - tiene a sottolineare Renato Mascolo, ideatore e founder della piattaforma web di shopping cittadino Ilovecomm -, ovvero creare finalmente una rete di negozi fisici di vicinato che, lavorando in sinergia, possono finalmente avere gli strumenti e le capacità per contrastare colossi dell'e-commerce come Amazon o le grandi catene della grande distribuzione organizzata".

Con la City Gift Card di Ilovecomm, è difficile non trovare ciò che si desidera. Può essere acquistata direttamente sul sito e personalizzata scegliendo l’importo, l’immagine e il messaggio da allegare. Sono diverse le opzioni disponibili per il design della card, a seconda della ricorrenza: Natale, compleanni, oppure San Valentino. Chi riceve la City Gift Card non deve far altro che registrarsi sul sito - se non l’ha già fatto in precedenza - e attivarla inserendo il codice nell’apposito modulo, senza alcun costo.

Sono davvero tante e diverse le attività commerciali in cui è possibile spendere la City Gift Card di Ilovecomm: non solo in molte zone della città di Torino, ma anche a Rivoli, San Mauro Torinese e Moncalieri, senza dimenticare, fuori regione, Aosta. La lista completa e sempre aggiornata è comunque consultabile sul sito di Ilovecomm.

E a dare un'idea della portata innovativa dell'iniziativa è lo stesso Mascolo: "Una varietà di articoli e marchi così ampia è riscontrabile oggi solo nelle grandi piattaforme di e-commerce, tipo Amazon per intenderci, con il vantaggio, dalla nostra, di dare ai clienti la possibilità di scegliere il prodotto di persona nei migliori negozi cittadini. Solo a Torino, parliamo di un'offerta che contempla circa 350mila prodotti e 2.500 brand differenti. Il progetto è quello di allargare a breve l'esperimento torinese coinvolgendo da gennaio tutte le altre grandi città Italiane".

D'altra parte i benefici, anche in termini di visibilità sul web, per le attività commerciali aderenti sembrano davvero notevoli: "Alcuni negozi che hanno pubblicato vetrine locali su Ilovecomm - racconta Mascolo - hanno addirittura visto i loro nomi apparire prima di quelli di giganti come Amazon ed E-bay nelle pagine di ricerca di Google, a livello nazionale. E poi una chiosa finale e molto interessante sul futuro prossimo del commercio: "Google ha fatto sapere che nei prossimi 5 anni le ricerche locali sul web saranno il canale di avvio di ben il 64% delle vendite complessive effettuate nel commercio al dettaglio".

La piattaforma web di shopping cittadino, Ilovecomm, verrà presentata l'8 dicembre da “Comme Toi” in via Cavour, 1 ed il 15 dicembre da Gaudì store in via Lagrange a Torino.

Qui di seguito i negozi di Torino aderenti (fino a Natale potrebbero unirsene ancora)

Comme Toi Gaudi store lagrange Michi Abbigliamento Blues Nicole Dress Royal Salus s.a.s Cuir Triangolo BSIDE La Volpe Blu Renni Portofino Boudoir... Regent st. casual Giovando Gioielli Fabris Srl DREAMSHOP Royal ROBE DI DRONI TORINO My Way Lettera F by Twokids. Sueño US1 Taurus store Ottica foto Capisano Willy sport De Angelis giocattoli Guitar Shop Charme Il cucciolo 2.0 La Tana Di White Piccole Canaglie Tosca abbigliamento LILLA Bags Chic Cherie FlyDocks.68 Desiree Frosini abbigliamento donna Tagliante Gioielleria Vetta

