Crociere online, come trovare le migliori offerte?

Una crociera nei caraibici o alle Hawaii è il sogno di molte persone, ma in molti casi il prezzo di questa tipologia di vacanza è estremamente proibitivo. Per chi è alla ricerca di una serie di offerte per prenotare una crociera on line, internet può essere una vera e propria sorpresa. Infatti, in molti siti online specializzati in crociere last minute o crociere economiche, si possono trovare dei veri e propri affari. Crociere, con prezzi scontati anche fino al 30/40%.



Ecco, 4 suggerimenti per riuscire a trovare delle crociere online a prezzi stracciati.



1) Scegliere una crociera last minute



Le crociere last minute, possono offrire una serie di proposte davvero interessanti e a prezzi molto economici. I posti che non sono stati venduti o che all’ultimo minuto si sono liberati, in molti casi possono essere acquistati pochi giorni prima della partenza ad un prezzo molto inferiore del normale.



L’unico punto a sfavore di questa tipologia di offerte, è che purtroppo bisogna essere pronti a partire con pochi giorni di preavviso. In alcuni casi, un posto si può anche liberare il giorno prima della partenza.

2) Scegliere gli sconti stagionali



Il periodo del Black Friday o del Monday Madness, sono dei momenti in cui è possibile trovare delle offerte molto economiche. Offerte, presenti anche su prodotti e servizi che fino al giorno precedente erano proposte ad un prezzo molto superiore. In questo caso, è bene considerare che alcune compagnie spesso non effettuano dei veri e propri sconti. In alcuni casi, il prezzo della crociera può rimanere invariato ma vengono offerti una serie di servizi addizionali che in precedenza non erano presenti nel pacchetto proposto. Anche se questo non è propriamente uno sconto, permette a chi scegliere di fare una vacanza in crociera di ottenere un forte risparmio.



3) Iscriversi alle newsletter



In molti casi le newsletter sono una cosa molto fastidiosa, proprio perché inondano la casella mail di una persona con molta pubblicità. Per chi è interessato a trovare delle offerte per una crociera economica, questo tipo di comunicazione con le compagnie che offrono crociere può essere un vero e proprio valore aggiunto. In molti casi, durante tutto l’arco dell’anno, le compagnie offrono ai propri iscritti una serie di promozioni che non sono presenti in altri luoghi. Questo, proprio per ringraziarli di essere iscritti alla loro newsletter.



4) Chiedere direttamente della presenza di offerte



Nei siti che offrono il servizio di vendita crociere online, è sempre presente uno o più sistemi per contattare il servizio clienti. Questo metodo di contatto, può anche essere utilizzato per richiedere se sono presenti nuove proposte o offerte per una determinata meta di proprio interesse. Può sembrare una cosa strana, ma spesso molte navi da crociera partono con camere libere. Camere, che se acquistate con forte anticipo o all’ultimo minuto posso permettere di ottenere un ottimo prezzo. Questo tipo di informazioni non è sempre presente sui siti internet. Proprio per venire a conoscenza di queste informazioni, può essere un’ottima idea chiedere al servizio clienti di un’agenzia che vende crociere online se ci sono particolari offerte o promozioni attive.



Come è possibile capire, grazie ad internet e a qualche ora di ricerca si possono trovare una vasta selezione di offerte e promozioni. Crociere, che permettono di risparmiare molti soldi e che allo stesso tempo permettono alle persone di rilassarsi e godere di panorami da sogno.