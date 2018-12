Torinoedintorni: eventi e manifestazioni del secondo weekend di dicembre

Che cosa succederà a Torino e nei suoi dintorni nel secondo fine settimana di dicembre?

Per quanto riguarda la musica, si segnalano: il concerto di apertura della XVIII Edizione di Dicembre Musica, questa sera – venerdì 7 – presso la Chiesa San Giuseppe Lavoratore di corso Vercelli, con l’organo di Carlo Bezze, il coro Europa Cantat del direttore Reano Arturo Giolitti, le campane tibetane e i suoni ancestrali dei gong di Claudio Micalizzi e la Merliner Ensemble del direttore Andrea Ferrero Merlino; sempre questa sera, all'Hiroshima Mon Amour, il live del musicista e produttore – attivo dagli anni ’90 – Tommaso Zanello, in arte Piotta, il quale presenterà il suo ultimo album di inediti, “Interno 7”, nono capitolo della discografia dell’artista romano; nella medesima location, ma domenica 9, si esibirà anche il rapper Noyz Narcos, in occasione del suo “Enemy Tour”, tra i migliori performer del genere e fonte di ispirazione per molti giovani artisti della nuova generazione hip hop; domani sera – sabato 8 –, infine, si terrà un omaggio al compositore Ennio Morricone, presso il Teatro Colosseo, a cura dell’Ensemble Orchestra e dei suoi talenti.

Non mancheranno, inoltre, visite guidate, rassegne e rappresentazioni teatrali, soprattutto a tema natalizio. Tra queste, si consigliano: il tradizionale mercatino di Natale, sabato e domenica, a Pragelato, nella frazione Rivets, presso la Casa degli Escartons; solo domani, l’iniziativa dedicata agli “adulti accompagnati dai bambini” alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, “Gli animali di Stupinigi”, ossia un racconto di Natale che si snoda all’interno del percorso della Palazzina stessa, tra cervi, scimmie, l’elefante Fritz e uccelli variopinti; sempre nella giornata di domani, anche il laboratorio gratuito dedicato alla creazione di decorazioni natalizie attraverso la tecnica degli origami – l’antica arte giapponese di piegare la carta per dare vita a soggetti tridimensionali – a Collegno, presso il Viridea Garden Center, e l’Afro Natale, il mercato di manufatti artigianali provenienti dal Kenia e dall’Etiopia, presso l’Arteficio di via Bligny.

Per concludere, si segnalano ancora: la Choco Run, domani, ossia la camminata non competitiva per le vie del centro storico di Pinerolo promossa dai ventuno studenti coinvolti nel progetto di alternanza scuola-lavoro del Liceo scientifico Curie, in occasione de “Panettone in vetrina 2018”; le Fiere del Porro e della Giora, domenica a Carmagnola, volte a valorizzare i prodotti tipici, e di eccellente qualità, del territorio; e, infine, “Il trucco c’è… Ma non ci credo!”, spettacolo domenicale – pensato per le famiglie e il pubblico più giovane – svolto dal Mago Budinì presso il Circolo della Magia, nel corso del quale il protagonista accompagnerà gli spettatori in un “dolce viaggio magico” scoperchiando la sua valigia di meraviglie raccolte in giro per il mondo.