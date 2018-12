I non vedenti piemontesi festeggiano Santa Lucia a San Maurizio Canavese

Anche quest'anno i non vedenti piemontesi ricorderanno la loro patrona S. Lucia con una giornata di festa che si svolgerà interamente e per la prima volta a San Maurizio Canavese e, per la precisione, presso il Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti (A.P.R.I.-onlus) che organizza ogni anno l'evento in una città diversa del Piemonte. La martire siracusana infatti da sempre è particolarmente venerata dai disabili visivi, sia per il suo stesso nome, che evoca il bene della luce, sia per le modalità atroci mediante cui fu martirizzata. L'occasione consentirà ai convenuti anche di fare il punto della situazione, in questo periodo di bilanci di fine d'anno, a riguardo dei problemi della categoria.



"Siamo molto contenti di festeggiare la nostra patrona in questa zona " - ha dichiarato il presidente APRI-onlus Marco Bongi - "Da parecchi anni collaboriamo proficuamente col Fatebenefratelli e nella struttura abbiamo anche allestito una piccola ausilioteca".



La manifestazione si articolerà secondo il seguente programma:



ore 11,00: S. Messa nella Cappella del Fatebenefratelli



ore 12,30pranzo sociale e conferimento del premio "OCCHI APERTI" alle personalità che si sono particolarmente distinte nel 2018 a favore dei disabili visivi piemontesi. Ecco l'elenco dei premiati:



Categoria oculisti: dott. Mario Vanzetti dell'Ospedale Mauriziano di Torino

Categoria benefattori: dott. Claudio Campagnolo, Governatore Lions Club

Categoria Pubblica Amministrazione: dott. Mariangela Rizzo, Funzionaria Città di Torino



Il premio "OCCHI APERTI", che prende il nome dal periodico edito dall'associazione A.P.R.I. consisterà in un oggetto di artigianato realizzato da un artista disabile visivo.



ore 14,00: Pomeriggio di musica e ballo in allegria



ore 15,00: Concerto della Banda della Croce Rossa di Fiano





Per ulteriori informazioni: tel. 360 - 77.19.93