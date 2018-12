"Ghiaccio", la favola della Val Pellice che insegna a sei richiedenti asilo a giocare a curling

Nella parola “Ghiaccio” si raccoglie il senso di una storia di sei giovani ragazzi africani richiedenti asilo. Una storia di paura e ostacoli, ma anche di gioia e di integrazione, senza un finale certo e senza alcuna garanzia che sia un lieto fine.

Così “Ghiaccio” è diventato il nome di un documentario che li racconterà: dall’incontro con il freddo, quello del clima di una vallata montana come la Val Pellice, ma anche dell’accoglienza iniziale, fino alla pista di curling e alla speranza di raggiungere lo status di rifugiati. Una speranza che si è fatta sempre più sottile e che potrebbe spezzarsi proprio come una lastra di ghiaccio.

Quella di Edward Assine, 21 anni, Lamin Camara, 20, Seedia Ceesay, 28, Kebba Keita, 25, Joseph Fornie, 20 e James Junior Bangura, 20, è una storia di vittorie e di sconfitte, da quando oltre un anno e mezzo fa, sono arrivati in Italia.

I primi quattro sono originari del Gambia, gli ultimi due della Sierra Leone, si sono calati in una realtà totalmente diversa dalla loro e hanno dovuto affrontare e vincere le iniziali diffidenze e la freddezza delle persone della Valle che li ha accolti. Seguiti dalla Diaconia Valdese, la loro integrazione è passata anche per lo sport. Nelle loro vite è accaduta una cosa che fino a qualche anno fa non avrebbero mai pensato: hanno incontrato il ghiaccio della pista da curling e hanno dovuto affrontare un’altra battaglia per poter partecipare al campionato di Serie C.

Allenati dallo staff dello Sporting club di Pinerolo, associazione che gestisce il Palacurling e il Palaghiaccio olimpico cittadino, hanno imparato a destreggiarsi con la scopa e con le stones e messo in piedi il primo team africano di curling, loro che fino a un paio di anni fa non avevano mai visto né il ghiaccio, né la neve.

Già l’anno scorso avrebbero dovuto partecipare al campionato di Serie C, ma si sono scontrati con la fredda burocrazia: il regolamento federale non consentiva a una squadra composta di soli stranieri di iscriversi a competizioni nazionali.

Ma, come spesso succede nella vita, il loro sogno non è stato affossato, bensì solo rinviato: la Federazione ha cambiato regolamento e il 15 dicembre saranno al via del campionato con il nome di Africa Only Team Curling.

Un ruolo determinante in questa vicenda lo ha avuto l’elezione di Eros Gonin (ex direttore generale dello Sporting) a responsabile nazionale del settore curling, perché lui è riuscito a riproporre la questione e ottenere la modifica al regolamento.

La loro storia ha subito colpito il giovane fotografo torinese Tomaso Clavarino: “Li ho conosciuti più di un anno fa per un servizio che avevo fatto per Sportweek e ho pensato che la loro esperienza si poteva raccontare meglio con un documentario”. Un genere che non aveva mai praticato, ma l’idea è piaciuta al produttore ActingOUT e alla Film Commission. Da 9 mesi a questa parte Clavarino e il suo gruppo seguono i ragazzi nelle loro attività quotidiane e in pista. E li accompagneranno per tutto il campionato: “Gireremo ancora per i prossimi 7 o 8 mesi – spiega il regista –. Il tema sport e integrazione è solo un aspetto della vicenda, vogliamo raccontare la storia di sei ragazzi estremamente intelligenti, che si sono trovati catapultati in una realtà diversissima dalla loro. Una storia di adattamento che oggi è sospesa, congelata appunto”. Perché? “Loro sono dei richiedenti asilo e con il Decreto sicurezza del Ministro Salvini (diventato legge di recente, ndr) non hanno alcuna possibilità di restare in Italia”. Insomma sono in attesa di una risposta, che non si sa quando arriverà e che molto probabilmente sarà negativa, se non cambierà nulla.

E questo finale, che rischia di essere tutt’altro che lieto, sarà seguito da Clavarino e dal suo gruppo in un documentario che ha cambiato incredibilmente direzione e significato, perché fino a qualche mese fa questo scenario era impensabile.

“Per dare corpo al progetto ‘Ghiaccio’ (che è raccontato in una pagina Facebook, ndr), abbiamo lanciato un crowdfunding sulla piattaforma Internet www.indiegogo.com e lo chiuderemo proprio il 15 dicembre, giorno del loro esordio in campionato”. Un esordio che, qualche mese fa, i sei ragazzi probabilmente avrebbero vissuto con un po’ di agitazione, ma con una spensieratezza diversa, rispetto a oggi, quando il loro futuro in Italia è seriamente a rischio.