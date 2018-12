Il paesaggista cowboy che sogna l'artico per salvare le nostre Alpi con le pecore

Lorenzo Bertolotto è un progettista piemontese, che si occupa di come le città possano diventare più sostenibili e resilienti al cambiamento climatico, in termini di mobilità, gestione dell'acqua, e biodiversità, in uno dei più rinomati studi di urbanistica specializzati in sostenibilità e cambiamenti climatici.

Durante i suoi studi è stato particolarmente affascinato da i progetti che giocavano sulla tensione tra ambiente costruito e naturale, colmando la distanza tra architettura e paesaggio, ridefinendo il concetto di artificiale e naturale, industria ed ecologia, infrastruttura e sostenibilità. Dopo l'università, anziché scegliere una carriera tradizionale, sceglie di lavorare come cowboy in Montana in un ranch di 28.000 ettari e un sentiero fluviale di 1100 chilometri in New England. Queste esperienze sono state fondamentali per migliorare la mia conoscenza delle dinamiche ambientali, specialmente per quanto riguarda la relazione tra gestione dell'acqua, l'erosione, e la relazione tra la qualità del suolo e la sicurezza idrica.