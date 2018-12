inSTALLArte “La magia del Natale all’interno delle antiche stalle delle borgate di Usseaux e Balboutet”

Appuntamento per oggi e domani, 8 e 9 dicembre, con la sesta edizione della manifestazione “inSTALLArte”, i nostri mercatini di Natale all’interno delle antiche stalle di borgata.

Come da tradizione ormai consolidata, si ripropone l’evento natalizio organizzato dalla Proloco 5 Borgate di Usseaux con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, dei Mansia e dei volontari delle borgate, a cui si aggiunge, per l’edizione di quest’anno, il prezioso supporto di Torino Turismo e Provincia che ne curerà la comunicazione e la promozione e della UISP (Comitato Regionale e Comitato Territoriale di Pinerolo), per l’organizzazione di “Borghi in Cammino” nella giornata di domenica 9.

Nei due giorni di festa i visitatori saranno accolti all’interno delle antiche stalle delle borgate di Usseaux capoluogo e di Balboutet dove potranno trovare diversi espositori con prodotti di artigianato locale, le produzioni lattiero-casearie delle aziende agricole del Comune di Usseaux, produzioni agricole e alimentari e eccellenze enogastronomiche dell’alta valle e, più in generale, del territorio del pinerolese. Non solo mercatini di Natale ma anche molto altro … una due giorni per scoprire i nostri piccoli villaggi alpini e iniziare a vivere l’atmosfera natalizia nell’unicità dei Borghi più Belli d’Italia.

Al Punto Museo del capoluogo, intitolato al Conte Eugenio Brunetta di Usseaux, sarà allestita la mostra fotografica del concorso “un giorno a Usseaux”, riproposto dalla Proloco dopo il successo della prima edizione dello scorso anno. Gli scatti di aspiranti e provetti fotografici sono stati raccolti tra il mese di giugno e quello di ottobre e dopo un’attenta selezione verranno esposti e i visitatori che saranno presenti nella giornata di sabato 8 potranno votarli e decretare così i vincitori dell’edizione 2018.

Nella piazza del Municipio di Usseaux e all’interno della Sala Consiliare, anch’essa ricavata all’interno di un’antica stalla di borgata, verranno invece allestiti: l’angolo di babbo Natale, dove tutti i bambini potranno portare la loro letterina e ricevere un piccolo dono e il Banco delle Sorprese per grandi e piccini curato dalla Proloco.

Gli antichi forni di borgata verranno accesi a Usseaux e Balboutet e saranno i punti di accoglienza e ristoro per i visitatori … a Balboutet i volontari di borgata prepareranno prodotti da forno dolci e salati; a Usseaux i volontari e il Mansia di borgata prepareranno i gofri (turtiàus), cialde di forma rotonde che rappresentano una tipicità della cucina dell’Alta Val Chisone e che vengono farciti con guarniture sia dolci che salate. Anche il forno della borgata di Pourrieres sarà aperto ma solo per la giornata di domenica 9 come primo punto di accoglienza e ristoro e di partenza per il percorso di visita del programma “Borghi in Cammino”.

L’offerta culinaria sarà completata dall’offerta di menù e piatti tipici che verranno preparati nei ristoranti, trattorie e agriturismi del territorio: Trattoria La Placette e Rifugio Pzit Rei (Usseaux capoluogo), Trattoria Edelweiss e Agriturismo Dal Baffo (Balboutet), Albergo Ristorante Lago Laux (Laux), Campeggio Magic Forest (Fraisse), Rifugio Locanda del Lago delle Rane (Pian dell’Alpe).

Completano i percorsi di visita e scoperta (o riscoperta per chi già è stato nostro ospite), alcuni punti di interesse e le particolarità delle singole borgate: il Mulino Canton, la Chiesa intitolata ai Santi Pietro e Paolo e i numerosi murales a Usseaux capoluogo; il piccolo museo della campana e della tradizione contadina, le meridiane solari (tutte funzionanti), presenti sulle facciate delle case e la Chiesa di San Bartolomeo, da poco restaurata, nella borgata di Balboutet.

Come anticipato per domenica 9 la manifestazione “inSTALLArte” si arricchisce ancor di più grazie all’appuntamento con “Borghi in Cammino”, passeggiate tra storia, sapori e natura nei Borghi più Belli del Piemonte. Iniziativa promossa dai comuni piemontesi riconosciuti “Borghi più Belli d’Italia”, il Comitato Regionale UISP e Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta. Un modo diverso per conoscere il territorio e visitare i nostri particolari mercatini di Natale. Per chi vorrà vivere in modo diverso la giornata l’appuntamento è per le ore 10.00 della domenica mattina presso il forno di Pourrieres, la borgata della “Battaglia dell’Assietta”.

Ecco il programma completo:

- ore 10.00 ritrovo presso la borgata di Pourrieres al forno di borgata, registrazione dei partecipanti, piccolo ristoro di accoglienza e visita guidata alla scoperta della borgata il cui tema principale è quello della Battaglia dell’Assietta

- ore 10.30/10.45 partenza a piedi per Usseaux – prima tratta della camminata (adatta a tutti), guidata e raccontata dalle guide locali alla scoperta del territorio di Usseaux e dell’Alta Val Chisone;

- ore 11.30/45 arrivo previsto a Usseaux capoluogo , dove i partecipanti verranno lasciati liberi di percorrere le vie, i vicoli e le piazzette della borgata alla scoperta dei mercatini di Natale, delle particolarità e dei punti di interesse con l’ausilio di una mappa gioco adatta sia per adulti che per bambini – piccolo punto ristoro per i partecipanti presso il forno di borgata dove verrà preparato e offerto un piatto di polenta concia preparata dai volontari di borgata con formaggi locali e farine di mais del pinerolese. Bevande calde preparate e offerte a cura della Proloco – in alternativa possibilità di ristoro (previa prenotazione), presso le strutture ricettive presenti in borgata;

- ore 14.30 ripartenza da Usseaux in direzione Balboutet, la borgata del “sole e delle rondini” - seconda tratta della camminata (adatta a tutti), guidata e raccontata dalle guide locali alla scoperta del territorio di Usseaux e dell’Alta Val Chisone;

- ore 15.00/15 arrivo previsto in borgata Balboutet, dove i partecipanti verranno lasciati liberi di percorrere le vie, i vicoli e le piazzette della borgata alla scoperta dei mercatini di Natale, delle particolarità e dei punti di interesse con l’ausilio di una mappa gioco adatta sia per adulti che per bambini – piccolo punto ristoro per i partecipanti presso il forno di borgata con i prodotti preparati dai volontari di borgata e bevande calde offerte dalla Proloco;

- ore 17.00 ripartenza da Balboutet e rientro alla borgata di Pourrieres

In alternativa al programma guidato-accompagnato, possibilità di proseguire i percorsi di camminata (senza accompagnamento) verso le località Montagne di Usseaux, Pian dell’Alpe e Cerogne, da Usseaux capoluogo o da Balboutet … per chi volesse prolungare la permanenza sul territorio e magari gustarsi una cena tipica nei locali del luogo.

Partecipazione libera e gratuita (previa iscrizione tramite UISP / Ufficio turistico di Usseaux che garantirà anche la copertura assicurativa per tutti i partecipanti) – in dotazione per tutti i partecipanti le mappe gioco delle 5 borgate e un piccolo omaggio del Comune di Usseaux – piccoli punti di ristoro nelle borgate di Pourrieres, Usseaux e Balboutet preparati e offerti dalla Proloco, dai Mansia e dai volontari di borgata con il supporto dell’Amministrazione Comunale.

Un programma ricco e intenso, una due giorni tutta da scoprire e gustare a spasso per il nostro bellissimo territorio!!!

#usseaux #balboutet #pourrires #fraisse #laux #borghialpini #borghipiubelliditalia #borghiincammino #altavalchisone