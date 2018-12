Venaria: i Maneskin registrano il Sold Out

Inarrestabile il successo di pubblico per i Måneskin, la band rivelazione dell’anno, che registra il sold out anche della nuova tranche primaverile de “IL BALLO DELLA VITA TOUR” (Vivo Concerti), in partenza il 7 marzo 2019 dall’Estragon Club di Bologna. In una sola settimana dall’apertura delle vendite, i biglietti per i nuovi concerti aggiunti a Bologna (28/03), Roma (02/04) e Milano (10/04) sono esauriti.

In tour la band presenta “IL BALLO DELLA VITA” (26 ottobre, Sony Music), nuovo album scritto interamente dai Måneskin e prodotto dalla band insieme a Fabrizio Ferraguzzo, che ha debuttato al numero 1 della classifica Fimi/Gfk con 4 singoli nella top ten e che ha ottenuto la certificazione platino ad appena un mese dall’uscita. Il disco, in meno di due ore dalla pubblicazione, ha raggiunto la posizione #1 della classifica iTunes e, in un solo giorno dall’uscita, è entrato in TOP 50 Spotify con tutti i suoi brani, totalizzando 1 milione di stream in meno di 24h.

L’album è un racconto autobiografico che riflette nelle 12 tracce le quattro anime dei componenti, unendo le influenze musicali di ciascuno, pur rispettandone la varietà. Un fil rouge lega tutti i brani: la figura di Marlena, la Venere del gruppo, la personificazione della creatività, della libertà, della vita, che si muove fra le righe e le note di tutto il disco. I testi, sia in italiano che in inglese, sono il frutto delle diverse ispirazioni, musicali e non, che hanno accompagnato la vita artistica della band in questo ultimo ricchissimo anno.

“IL BALLO DELLA VITA” è stato anticipato da “Torna a casa”, intensa ballata già certificata doppio disco di platino, che ha debuttato al #1 della classifica ufficiale FIMI/GfK e raggiunto il vertice delle chart iTunes e Spotify. Il brano, con oltre 27 milioni di stream su Spotify, è accompagnato dal videoclip, ideato dal gruppo insieme a Giacomo Triglia, che ad oggi conta più di 38,6 milioni di visualizzazioni. “Torna a casa” è anche la colonna sonora che chiude Baby, la nuova serie italiana originale Netflix.

I ragazzi sono anche protagonisti di “This is Måneskin” un docu-film a quattro voci e otto mani in cui i ragazzi, non ancora ventenni, si presentano e si rivelano per raccontare la propria personalità, tra esperienze, sogni, conflitti e la spasmodica voglia di esprimersi attraverso la musica per dimostrare chi sono. Un reportage che segue i componenti della band nelle fasi più delicate del lavoro creativo, mentre stringono in modo indissolubile i loro rapporti di amicizia e imparano a mantenere in equilibrio i ritmi professionali serrati e la vita da adolescenti, trovando il tempo anche per la famiglia e gli amici di sempre.

Sabato 10 novembre la band ha dato inizio alla prima tranche tutta sold out de “IL BALLO DELLA VITA TOUR” che, dopo aver debuttato a Senigallia (AN) (10/11) ed essere passato per Firenze, Padova, Bologna, Milano, Bari e Napoli è pronto ad arrivare oggi nella città di Brescia (6/12), per proseguire con i concerti di Torino (9/12), Roma (14 e 15/12) e finire il 20 dicembre ancora al Fabrique di Milano.

I Måneskin hanno anche annunciato le date live della loro prima tournée europea che, da febbraio 2019, li vedrà protagonisti sui palchi di Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Inghilterra e Germania.

Il gruppo, amatissimo dal pubblico, continua a collezionare successi e riconoscimenti, a partire dalle 54 date sold out e dai 94.875 biglietti venduti tra il 2018 e il 2019, fino alle certificazioni: doppio disco di platino per il loro inedito “Chosen”, un platino per l’omonimo EP di debutto, disco d’oro per la cover del brano “Vengo dalla luna”, disco di platino in un mese per il nuovo album “Il ballo della vita”, anticipato dagli inediti in italiano “Morirò da re” (doppio disco di platino) e “Torna a casa” (doppio platino). Notevoli sono anche i numeri digitali: oltre 111,4 milioni di views su YouTube, più di 128,7 milioni di streaming su Spotify.

CALENDARIO AGGIORNATO:

Giovedì 7 marzo 2019 || Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Venerdì 8 marzo 2019 || Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Martedì 12 marzo 2019 || Firenze @ Obihall – SOLD OUT

Mercoledì 13 marzo 2019 || Firenze @ Obihall – SOLD OUT

Venerdì 15 marzo 2019 || Fontaneto d’Agogna (NO) @ Phenomenon – SOLD OUT

Sabato 16 marzo 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Lunedì 18 marzo 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Venerdì 22 marzo 2019 || Padova @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Domenica 24 marzo 2019 || Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Mercoledì 27 marzo 2019 || Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Giovedì 28 marzo 2019 || Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Sabato 30 marzo 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Domenica 31 marzo 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Martedì 2 aprile 2019 || Roma @ Atlantico - SOLD OUT

Sabato 6 aprile 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Domenica 7 aprile 2019 || Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Martedì 9 aprile 2019 || Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Mercoledì 10 aprile 2019 || Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Prevendite autorizzate:

Ticketone – www.ticketone.it

CALENDARIO DATE TOUR EUROPEO – FEBBRAIO 2019:

Mercoledì 6 febbraio – Spagna, Barcellona @Razzmataz

Giovedì 7 febbraio – Spagna, Madrid @Cool Stage

Sabato 9 febbraio – Francia, Parigi @Café De La Danse

Martedì 12 febbraio – Svizzera, Zurigo @Kaufleuten

Mercoledì 13 febbraio – Svizzera, Berna @Bierhübel

Venerdì 15 febbraio – Germania, Amburgo @ Nochtwache

Domenica 17 febbraio – Germania, Stuttgart @Schräglage

Martedì 19 febbraio – Belgio, Bruxelles @Le Madeleine

Venerdì 22 febbraio – Inghilterra, Londra @Oslo

Mercoledì 27 febbraio – Germania, Monaco @Backstage Club

Giovedì 28 febbraio – Svizzera, Lugano @Palazzo dei Congressi

BIOGRAFIA

I Måneskin sono un gruppo romano composto da quattro ragazzi tra i 17 e i 19 anni: Damiano (cantante), Victoria (bassista), Thomas (chitarrista) ed Ethan (batterista). Il nome viene dal danese, paese d’origine della bassista, e significa “chiaro di luna”. Alcuni dei componenti si conoscono fin dai tempi delle medie, ma è solo nel 2015 che i ragazzi iniziano a suonare insieme. Il sound della band è caratterizzato dalle diverse influenze musicali dei membri: un mix di rock, rap/hip hop, reggae, funky e pop, il tutto tenuto insieme dalla voce soul di Damiano, frontman del gruppo. Tutto ciò si rispecchia anche nel look della band, grazie al loro gusto ricercato che caratterizza lo stile di ogni membro. Durante i live show di X Factor 11, i giovani artisti hanno avuto modo di distinguersi e di colpire l'immaginario del pubblico, mostrando un’insolita padronanza del palco, estremamente notevole vista la giovanissima età. “Chosen”, il loro primo inedito, presentato durante il programma, conta milioni di streaming e visualizzazioni ed è stato certificato doppio platino. “Chosen” è anche il nome dell’EP di debutto, edito a dicembre 2017 da Sony Music e prodotto da Lucio Fabbri, che è stato certificato platino a soli due mesi dall’uscita. La band ha registrato sold out in poche ore di tutte le 21 date del primo tour prodotto da Vivo Concerti (febbraio/aprile 2018). A marzo 2018 è uscito il singolo “Morirò da Re” (doppio platino), seguito da “Torna a casa” (doppio platino). I brani anticipano il nuovo album “Il ballo della vita” (disco di platino) uscito il 26 ottobre 2018, che ha debuttato al #1 della classifica FIMI/Gfk, il tour italiano partito il 10 novembre da Senigallia, la tournée europea e le nuove date live di marzo e aprile 2019 (info: www.vivoconcerti.com) .