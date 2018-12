Finisce in manette la "partita di calcio" della banda che rapinava le tabaccherie (VIDEO)

Tutto, alla fine, ruotava intorno al ruolo della donna all'interno della banda: era lei a fare i sopralluoghi prima dell'azione e sempre lei stava al volante per garantire la fuga ai suoi complici dopo aver messo a segno il colpo.

Ma il coraggio di un tabaccaio ha messo la parola fine alle scorribande di un gruppo di malviventi che aveva messo nel mirino soprattutto le tabaccherie della provincia di Torino.

La chiamavano, in gergo, la "partita di calcio": era il momento in cui, invece del fischio d'inizio dell'arbitro, era l'elemento femminile della banda a dare il via ai suoi "colleghi", che prendevano d'assalto il negozio oggetto di rapina. "Giochiamo a pallone", diceva lei. Era il messaggio, il semaforo verde. Subito dopo i quattro uomini vestiti con tute da operaio cominciavano l'azione (criminosa) confondendosi tra i passanti. Salvo poi coprirsi il volto con un passamontagna ed estrarre la pistola.





Ma il crimine, forse, non era esattamente la loro vocazione. Visto che alcune volte si sono lasciati andare a pestaggi nei confronti del titolare di una tabaccheria, mentre in un altro caso è bastato che il negoziante minacciasse di chiamare i carabinieri e i quattro si sono dati precipitosamente alla fuga.

A fermarli sono stati i carabinieri della stazione di Leini, che questa mattina hanno arrestato la banda, composta da 5 italiani tra i 24 e i 38 anni, accusati di 3 rapine aggravate, tentate e consumate, ai danni di altrettante tabaccherie di Lombardore, Oglianico e San Benigno Canavese. Le operazioni sono state messe in atto tra marzo e aprile. Quattro di loro sono ai domiciliari e uno è stato invece portato in carcere.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea dal dottor Gallo e condotta appunto dai carabinieri di Leini in collaborazione con i colleghi di Volpiano.

Sulle loro tracce i carabinieri si sono messi a partire dallo scorso 30 marzo: proprio il giorno in cui - come da procedura - i quattro avevano ricevuto l'ok dalla dona-pilota e con una pistola avevano cercato di rapinare la tabaccheria di Lombardore. In quell'occasione presero addirittura in ostaggio la figlia del titolare per entrare nel negozio, ma fu sufficiente al padre minacciarli “Andate via o chiamo i carabinieri" che i quattro, spaventati, liberarono la ragazza e andarono via.



Grazie all’analisi dei sistemi di video-sorveglianza dell’esercizio commerciale e del Comune è stato in seguito possibile risalire alla vettura utilizzata dalla banda per la fuga, intestata a una donna. Quest’ultima, compagna di uno dei rapinatori e finita ai arresti domiciliari, si è scoperta avere il ruolo di autista con compiti di sopralluogo prima delle rapine. Incrociando vari dati e le frequentazioni della donna, i carabinieri sono risaliti agli altri quattro della banda o “squadra di calcio”. Le altre due rapine a tabaccherie sono avvenute a Oglianico il 17 aprile e a San Benigno Canavese il 10 marzo, per un bottino di circa 2000 euro.

E’ stata recuperata la macchina, risultata rubata, utilizzata per le rapine, a cui era stata modificata la targa per impedirne l’identificazione. La banda stava pianificando una rapina a un centro scommesse di Torino e a una coppia di anziani benestanti, sempre di Torino. Ma per loro è arrivato il triplice fischio finale.