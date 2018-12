Truffa del Papiro di Artemidoro: reato prescritto, archiviato il procedimento

Il gip di Torino, accogliendo la richiesta della Procura, ha archiviato "per intervenuta prescrizione" il procedimento per truffa a carico di Serop Simonian, 76 anni, il mercante d'arte egiziano che nel 2004 riuscí a vendere per 2 milioni e 750mila euro alla Fondazione per l’Arte della Compagnia San Paolo di Torino (ora Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia San Paolo) il "Papiro di Artemidoro", un reperto dell'antico Egitto da molti considerato non autentico.

"La certezza del falso è abbondantemente provata - scrive il procuratore capo Armando Spataro - quanto meno sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. È stato ritenuto inutile, quindi, disporre una consulenza tecnica, tanto più che i costi di questa non potrebbero essere giustificati, considerata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione". Il primo a sollevare dubbi sull'autenticitá del Papiro era stato il filologo pugliese Luciano Canfora, seguito da altri esperti convinti che si trattasse di un falso ben realizzato. Il Papiro avrebbe dovuto arricchire la collezione del Museo Egizio di Torino, al quale era stato offerto in comodato gratuito. La direzione del Museo aveva peró rifiutato il reperto, anche a causa del grave sospetto che si trattasse di un falso o che provenisse da esportazione illegale. Le successive indagini condotte dai carabinieri avevano confermato i dubbi, ma la storia non si è ancora conclusa e sono tuttora in corso le analisi affidate all'Ipcral (Istituto centrale per il restauro e la conservazione patrimonio archivistico e librario) facente capo al Ministero dei Beni culturali. "Come risulta dalla documentazione fornita dalla Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura - scrive Spataro - le evidenze preliminari sembrano supportare la tesi del falso più di quella dell’autenticità. Ci si intende riferire sia agli accertamenti svolti sulla composizione degli inchiostri usati per il Papiro Artemidoro, che appare decisamente diversa da quella degli inchiostri usati nei papiri egiziani che coprono il periodo dal I al VI sec., sia ai frammenti scelti dall'Ipcrap, che sembrano far emergere l’ipotesi che il papiro sia stato posizionato su una rete metallica zincata e sottoposto ad azione di acidi, un trattamento che ha determinato il trasferimento dello zinco dalla rete metallica al papiro".