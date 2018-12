Comital - Lamalu: stop e speranze, in attesa dell'incontro di domattina al Mise

Stop e (si spera) ripartenza per il caso Comital-Lamalu. Una vera e propria telenovela, con i dipendenti che però restano nello scomodo ruolo di "spettatori" non paganti, ma al tempo stesso non pagati, visto che ormai da prima dell'estate non percepiscono alcun tipo di reddito. Da quando cioé il tribunale di Ivrea ha stabilito il fallimento senza ravvisare continuità produttiva.



Nei giorni scorsi era stato lanciato l'allarme in vista della data di oggi, 10 dicembre, scadenza fissata per la procedura di licenziamento e dunque limite temporale oltre il quale sarebbero partite le lettere da parte dei curatori fallimentari delle due aziende (ormai unite in un unico destino) di Volpiano. Dalla presenza del vicepremier Luigi Di Maio, lo scorso ottobre a Torino, alle parole e agli impegni non erano infatti seguiti i fatti (la cassa integrazione, insomma).

Dunque, la Regione - nella persona dell'assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero - si era attivata per riconvocare un tavolo nel pomeriggio di oggi per esplorare ogni possibile nuova soluzione e ipotesi.

Ma nelle prime ore di questa mattinata è arrivata una nuova convocazione romana (dopo le ripetute "missioni" di questi giorni) tra "Area di crisi" e delegazioni "Sì Tav". Questa volta, la destinazione è quella del Mise, alle 12. Dunque, biglietti pronti e viaggio verso la capitale in agenda, facendo saltare l'incontro pomeridiano in assessorato.

“Mi auguro davvero - dichiara l’assessora Pentenero - che l’incontro di domani sia risolutore e che il governo dia seguito alle promesse fatte il 31 ottobre scorso in Piazza Castello. Il tempo è scaduto e non è pensabile giocare sulla pelle dei lavoratori. La Regione sarà naturalmente presente all’incontro di domani, auspicando che ognuno si assuma le proprie responsabilità”.

"Confidiamo che si tratti di un incontro di chiarimento risolutivo sulla cassa integrazione", dichiara Federico Bellono, di Fiom Cgil. E sulla stessa linea si schiera anche l'altro sindacato di riferimento in questa vicenda. "Da una convocazione urgente al Mise - aggiunge Dario Basso, segretario provinciale di Uilm - ci aspettiamo che arrivino notizie importanti per le due aziende. Siamo fiduciosi di avere un riscontro positivo e una conferma di quanto annunciato in precedenza".