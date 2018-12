Tav, Ruffino (FI): “La città metropolitana vuole la Torino-Lione. Appendino lo accetti e desista dalla sua opera di sabotaggio”

“La città metropolitana vuole la Tav e la sindaca Appendino dovrà tenerne conto. E dovrà farlo nonostante abbia tentato di sabotare il voto astenendosi dal prendere una posizione, per cercare inutilmente di far cadere il numero legale. I 5 Stelle stanno gettando Torino nell’isolamento - afferma l’onorevole Daniela Ruffino di Forza Italia -. I sindaci del territorio non hanno dimenticato che i grillini hanno già fatto perdere le Olimpiadi alla città e si sono schierati compatti per difendere un’opera fondamentale. È stata una giornata di orgoglio dei territori e la sconfitta di Appendino è da rintracciarsi anche in un certo atteggiamento di arroganza che non fa bene al dialogo tra istituzioni. La cosa che fa più dispiacere è stata vedere che propio un sindaco che dovrebbe lavorare per avere il numero legale e il più alto tasso di partecipazione, abbia tentato strumentalmente di vanificare gli sforzi dei suoi colleghi”.

"Con il voto odierno della Conferenza dei sindaci della Città metropolitana di Torino a favore dell’alta velocità Torino-Lione - aggiungono Claudia Porchietto e Carlo Giacometto, deputati piemontesi di Forza Italia - le Amministrazione comunali del territorio hanno dato un segnale forte ai teorici della decrescita e a coloro che vogliono condannare il Piemonte e l’Italia al declino economico". "Desideriamo innanzitutto ringraziare i sindaci e i vicesindaci - hanno aggiunto - sia provenienti dalle aree coinvolte dal progetto TAV, sia appartenenti a tutti gli altri territori della provincia torinese, che con la loro presenza e il loro voto hanno dimostrato di avere a cuore le ragioni dello sviluppo e del lavoro. In particolare, riteniamo doveroso rimarcare la coesione di tutte le amministrazioni a guida centrodestra, a cominciare da Orbassano, Carmagnola e Ivrea, passando per tutti i Comuni piccoli e medi, che sono stati decisivi per il raggiungimento del quorum necessario a rendere valida la votazione dell’ordine del giorno bipartisan SI TAV. Ciò a differenza delle minoritarie Amministrazioni NO-TAV che hanno inutilmente tentato di rendere nulla la votazione, non partecipando al voto: come, ad esempio, quella M5S di Torino rappresentata dalla prima cittadina Chiara Appendino o quella di Susa, guidata dal sindaco PD Sandro Plano, che in più nel suo intervento ha finalmente ammesso che le obiezioni di natura ambientale dei NO-TAV, come la presenza di amianto e di uranio, sono sempre state e sono semplici alibi". Infine, il deputato Roberto Rosso, componente della Commissione Trasporti a Montecitorio e vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte: "Il segnale mandato dall'assemblea dei sindaci in Città Metropolitana a Chiara Appendino è chiaro. La maggioranza è a favore della realizzazione della Torino-Lione e contraria alla decrescita programmata e a quel modello alternativa, che nessuno ha ancora capito in che cosa consista se non in una raffica di no allo sviluppo del Paese, che tanto piace al sindaco di Torino e al M5S. Si tratta del secondo mandato contrario a quello ricevuto dal Consiglio comunale della Città dopo che tutte le otto Circoscrizioni hanno votato un ordine del giorno presentato da Forza Italia a favore del proseguimento dei lavori TAV. Ora il sindaco Appendino che fa? Segue il mandato del suo Comune monocolore, o quello ritagliato dalle Circoscrizioni di Torino e della Città Metropolitana?".