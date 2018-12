Parco del Valentino, pusher arrestato dalla pattuglia a cavallo della polizia

Nell'ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel Parco del Valentino, disposti dal Questore Francesco Messina, nei giorni scorsi sono stati arrestati due pusher da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale.

Gli operatori della Squadra Volante in corso Massimo D’Azeglio hanno notato un gambiano di 22 anni parlare con un’altra persona e poi prelevare da un muretto un involucro che è stato poi consegnato all'interlocutore in cambio di denaro. Lo straniero ha cercato di allontanarsi ma è stato intercettato da una pattuglia del Reparto a cavallo della Polizia di Stato.

Il ventiduenne, alla vista degli agenti a cavallo, ha scavalcato la recinzione e ha tentato la fuga che, tuttavia, non ha avuto esito positivo per l’intervento dei motociclisti della Squadra Volante che lo hanno fermato in via Madama Cristina traendolo in arresto per spaccio. L’unità cinofila ha poi recuperato 25 grammi di marijuana in via Baretti, luogo dove lo straniero aveva prelevato la sostanza stupefacente. L’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di marijuana.

Anche un altro pusher è stato arrestato nella stessa zona sempre dai motociclisti della Squadra Volante. Si tratta di un senegalese di 21 anni che i poliziotti hanno visto discutere animatamente con un’altra persona. I poliziotti decidevano di fermarli per un controllo in via Valperga Caluso. I due stavano litigando poiché lo spacciatore, all'atto della cessione di una dosa di marijuana, avendo visto gli agenti, aveva riposto lo stupefacente negli slip senza cedere il quantitativo richiesto nonostante fosse stato già pagato. In effetti, All'interno del sacchetto occultato all'interno della biancheria intima, il ragazzo nascondeva 8 ovuli della stessa sostanza. Il 21enne è stato arrestato per detenzione di droga.